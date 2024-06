NATO má vést „zaříkávač Trumpa“. Rutte je zdatný vyjednavač

Funkci by měl Rutte převzít letos 1. října. Post šéfa NATO přitom nebyl jeho vysněnou prací. „Nejdříve jsem o ni neusiloval, ale se vším, co se stalo na Ukrajině, a nestabilitou ve světě, někteří lidé začali říkat, že bych to mohl dělat. Pomyslel jsem si, že to je něco, co nemůžu jen tak přehlížet,“ vysvětluje končící nizozemský premiér.

Podporu rychle získal od klíčových spojenců, jako jsou Spojené státy, Francie nebo Velká Británie. Rumunský prezident Klaus Iohannis kandidaturu vzdal a Rutte zůstal jediným vážným adeptem.