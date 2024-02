Trump neskrývá odpor vůči podpoře Ukrajiny. A přirovnává se k Navalnému

Trump oficiálně nezastává žádnou politickou funkci, přesto má klíčový vliv na strategická rozhodnutí, která mohou mít dopad na osudy celých národů za hranicemi Spojených států, včetně bojující Ukrajiny. Někdejší hlava státu a její prezidentské ambice mohou v Kongresu přitom blokovat důležitý balík pomoci pro Kyjev.

Podle prezidenta Joea Bidena, který je Trumpovým nejpravděpodobnějším konkurentem v souboji o křeslo šéfa Bílého Domu, je za exprezidentovou neochotou podpořit Ukrajinu zejména volební kalkul. „Není pro pomoc Ukrajině. Raději tuto otázku použije jako zbraň, než aby ji skutečně řešil,“ prohlásil Biden.

Tento postoj Trump potvrzuje například svým popisem současného vývoje konfliktu na Ukrajině. „Ruský prezident Vladimir Putin teď usiluje o celou Ukrajinu. Ne jen o malý kousek, jde po všem, a to za vlády Bidena,“ uvedl Trump.

Trump: Měníme se v komunistickou zemi

Exprezident krom toho sám na sebe a své aktuální potíže s americkou justicí neváhá vztáhnout osud lídra ruské opozice Navalného. „Je to hrozná věc, ale děje se to i u nás. V mnoha ohledech se měníme v komunistickou zemi. Když se na to podíváte, jsem vedoucím kandidátem. Mám osm nebo devět soudů. Všechny kvůli tomu, že jsem v politice,“ prohlásil Trump.

Vypjatá rétorika exprezidenta, který se v minulosti nezdráhal označit ruského vládce Putina za důvtipného a génia, vyvolává řadu otázek. Trump nedávno zaskočil evropské partnery Spojených států tvrzením, že by povzbudil vedení Moskvy k obsazení spojenců, kteří podle něj nedávají dost peněz na vlastní obranu.

Jedná se o jeden z řady důvodů, proč Evropská unie značně pokročila v úvahách o zřízení nového exekutivního postu eurokomisaře pro obranu. „Měli bychom přestat naříkat, kňučet a nadávat na Trumpa. Musíme utrácet více za obranu nebo zvýšit výrobu munice, protože Trump se může vrátit,“ podotkl nizozemský premiér Mark Rutte.