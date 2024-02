Trump a jeho firmy musí zaplatit pokutu přes 350 milionů dolarů, rozhodl soud v New Yorku

Žaloba podaná newyorskou generální prokurátorkou Letitií Jamesovou obvinila Trumpa a jeho rodinné podniky z toho, že po dobu deseti let nadhodnocovali čisté jmění až o 3,6 miliardy dolarů ročně, aby oklamali bankéře a ti mu poskytli lepší podmínky úvěrů.

Trump pochybení popřel a případ označil za politickou vendetu ze strany Jamesové, zvolené demokratky. Očekává se, že se Trump proti pátečnímu rozhodnutí newyorského soudce Arthura Engorona odvolá.

Rozhodnutí také exprezidentovi zakazuje na tři roky vést podnik ve státě New York. Deník The New York Times to označil za drtivou porážku pro Trumpa, která by mohla vymazat jeho finanční rezervy.

Případ by mohl zasadit Trumpovu realitnímu impériu velkou ránu v době, kdy vede souboj o republikánskou nominaci a v prezidentských volbách 5. listopadu pravděpodobně vyzve demokratického prezidenta Joea Bidena.