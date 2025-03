České firmy zaplatily na Ukrajině rehabilitační centrum i modulární nemocnici

Z obce Pryvilne v Dněpropetrovské oblasti jezdili lidé za lékařskou péčí ještě donedávna daleko do oblastní nemocnice. S pomocí českých peněz tam ale teď mohli postavit modulární polikliniku pro patnáct tisíc lidí včetně spádových vesnic přímo u fronty. „Máme tu pacienty, kteří se léčí po útoku dronem. Měníme obvazy, děláme to, co je potřeba,“ popsala lékařka Larisa.

Poliklinika je vybavena lůžky i laboratoří, lékaři tam mohou provádět také základní chirurgické zákroky. „Je to velmi včasná pomoc pro obyvatele naší vesnice a našeho regionu jako takového,“ ocenila pacientka Larisa.

Projekt vyšel na deset milionů korun a podílel se na něm také místní úřad. „My jsme zajistili vodu, energie, kanalizaci, internet, systém ochrany,“ popsal Oleksandr Prokopenko, hlava Červonohryhorijevské vesnické rady.