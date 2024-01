Na Ukrajině přibývá válečných veteránů, jejichž zranění vyžadují dlouhou a složitou léčbu

Pětadvacetiletý Arťjom ještě před rokem v rámci ukrajinské armády čelil nepříteli na frontové linii. Teď svádí boj na nemocničním lůžku. „Amputovali mi dva prsty a po operaci mi jeden nechali narůst – potřebnou tkáň mi lékaři vyřízli ze stehna,“ popisuje.

Musel podstoupit více než dvacet složitých operací a osm měsíců strávil v péči lékařů. Ti se snaží pacientům místo amputace vždy končetinu zachránit. V případě Ženji to ale nešlo. Lékaři mu museli amputovat nohu pod kolenem. „Jakmile dostanu protézu, tak už mě tu neuvidíte. Musím si na to všechno zvyknout. Život jde dál a já si ho budu užívat. Bude ze mě tak trochu robocop, ale to nevadí,“ říká s úsměvem.

Válečných veteránů na Ukrajině každým měsícem přibývá. Jejich zranění zároveň vyžadují dlouhou léčbu. Například soukromá klinika Brass, ve které natáčel štáb ČT, od svého otevření ošetřila více než 270 vojáků.

Z kliniky plastické chirurgie vojenská nemocnice

Pacienty si tam vybírá i sám chirurg. Ortoped Vadym Sulyma se zaměřuje hlavně na ty nejsložitější případy. Ošetřovat válečná zranění se učil od zahraničních kolegů. „Teď se, bohužel, každý ortoped a traumatolog na Ukrajině stal vojenským chirurgem,“ poznamenává Sulyma.



Po ruské invazi se v profesi nemuseli přeorientovat jen lékaři. Klinika, ve které se teď léči Ženja a Arťjom, se dřív zaměřovala na plastickou chirurgii. Se začátkem války jim ale bylo jasné, že zraněných bude přibývat a chtěli pomoct co největšímu počtu z nich. „Jako nemocnice s vybavením, specialisty a licencemi jsme věděli, že by bylo škoda, kdybychom zavřeli nebo pozastavili činnost,“ vysvětluje zakladatel kliniky Stanislav Onyščuk.



Nemocnice spoléhá především na peníze dobrovolníků. Zájem financovat projekt ale poslední půlrok výrazně klesl. Pokud se klinice nepodaří najít další investory, bude se v příštím roce muset vzdát složitých operací a omezit se pouze na rehabilitace.