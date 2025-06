Los Angeles zavedlo kvůli protestům noční zákaz vycházení v centru města

Starostka města Karen Bassová sdělila, že vyhlásila místní stav nouze a že nařízení bude platit od 20:00 tamního času (středečních 5:00 SELČ) do 6:00 (15:00 SELČ). V platnosti zřejmě zůstane několik dní a vztahuje se pouze na území zahrnující 2,6 kilometru čtvrtečních v centru města, kde od pátku dochází k největším střetům. Po vyrabování třiadvaceti podniků „pohár přetekl“, sdělila Bassová.

Protesty vypukly v pátek poté, co Úřad pro imigraci a cla (ICE) provedl ve městě na západním pobřeží USA sérii razií a zadržel nejméně čtyřicet čtyři lidí za údajné porušení imigračních předpisů. Situace ve městě se vyhrotila v neděli poté, co Trump proti vůli kalifornského guvernéra Gavina Newsoma i starostky rozhodl ve městě proti demonstrantům nasadit tisíce příslušníků Národní gardy. Americká armáda následně oznámila, že do Los Angeles vysílá stovky příslušníků námořní pěchoty.

V úterý začali vojáci Národní gardy chránit imigrační agenty při zatýkání ve městě. To značí rozšíření jejich působnosti, neboť dosud se omezovali na ochranu federálního majetku. Na fotografiích, které zveřejnil ICE, jsou vidět vojáci Národní gardy, kteří stráží policisty při zatýkání. McDonnell uvedl, že policie v úterý zatkla 197 osob.

Kalifornský guvernér požaduje zablokování nasazení Národní gardy

Demokratický guvernér Newsom požádal soud, aby nasazení Národní gardy a námořní pěchoty urychleně zablokoval. Podle něj Trumpův postup jen zvýšil napětí a podpořil občanské nepokoje. Soudce ovšem nerozhodl okamžitě, a před čtvrtečním slyšením tak dal administrativě několik dalších dní, aby ve své činnosti pokračovala, píše AP.

V projevu Newsom řekl, že Trumpova imigrační represe už dalece přesáhla zatýkání zločinců a že mezi zadrženými jsou i „umývači nádobí, zahradníci, nádeníci a švadleny“. Trumpovo rozhodnutí federalizovat kalifornskou národní gardu a nasadit ji bez jeho schválení by podle něj mělo být varováním pro ostatní americké státy. „Kalifornie může být první - ale tady to zjevně neskončí,“ řekl Newsom.

„Opět se rozhodl pro eskalaci. Zvolil ještě větší sílu. Dal přednost teatrálnosti před bezpečností... Demokracie je pod útokem,“ řekl na Trumpovu adresu Newton, který se podle mnohých již připravuje na prezidentskou kandidaturu v roce 2028, píše agentura Reuters.