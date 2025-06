V předloze o pravomocích společenství obcí budou poslanci rozhodovat o návrhu, podle kterého by obce získaly širší možnosti posunout dobu nočního klidu. Zastupitelstva by podle úpravy nově mohla stanovit začátek nočního klidu v období od června do konce září na půlnoc o nocích z pátků na sobotu, ze sobot na neděle a o nocích před státními svátky.

Příspěvek od zaměstnavatelů mají dostávat do individuálního penzijního spoření pracovníci, kteří při schvalování vládní důchodové reformy vypadli z okruhu zaměstnanců s nárokem na dřívější odchod do důchodu bez krácení jeho výše. Spoření s příspěvkem zaměstnavatelů by jim mělo podle zdůvodnění umožnit předdůchod.

Zaměstnavatelé by měli posílat podle předpokládaných sněmovních úprav čtyři procenta vyměřovacího základu od tří odpracovaných směn. Původní poslanecká předloha předpokládala, že by zaměstnavatelé přispívali od tří do deseti směn třemi procenty a čtyři procenta by posílali od jedenácti směn.

Na programu jsou i další předlohy v závěrečném kole. Patří k nim návrh nového zákona o výzkumu a poštovní novela, která umožní zvýšit státní úhradu čistých nákladů na základní služby pro držitele poštovní licence.