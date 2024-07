Čekání na Trumpovu „sjednocující“ řeč. Začal poslední den sjezdu republikánů

Před Trumpem už promluvil jeho kandidát na viceprezidenta J. D. Vance. Voličům se chtěl představit jako zosobnění amerického snu. Senátor J. D. Vance proto na republikánského sjezdu mluvil o chudém dětství s drogově závislou matkou. „Bojovala s nedostatkem peněz i závislostí. Nikdy se nevzdala. Moje máma je tady. Deset let čistá a abstinující. Miluji tě, mami,“ řekl Vance.

Vystoupila i jeho manželka, která je indického původu. Vyzdvihl svoji babičku, která ho vychovávala. Sdílel příběh o tom, co objevil po její smrti. „Když jsme procházeli její věci, našli jsme devatenáct nabitých ručních zbraní. Byly pod postelí, ve skříni, v zásuvce na příbory. Tato křehká stará žena se chtěla ujistit, že ať bude kdekoliv, bude mít po ruce zbraň, pokud by musela bránit svoji rodinu. Za to my bojujeme,“ prohlásil.