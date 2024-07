Vance slíbil klást USA na první místo, kritizoval Čínu i pomoc Ukrajině

Americký senátor J.D. Vance, kterého si republikánský exprezident Donald Trump vybral jako viceprezidentského kandidáta do listopadových prezidentských voleb, v projevu na sjezdu Republikánské strany v Milwaukee sliboval klást na první místo Američany a jejich potřeby, upřednostňovat pracující lid před obchodníky z Wall Streetu či výstavbu továren. Kritizoval Čínu i pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Naopak bránil neochotu Donalda Trumpa uznat porážku v prezidentských volbách před čtyřmi lety.

Vance v projevu silně čerpal ze svého dětství v Middletownu v Ohiu, kdysi významného ocelářského centra, které stejně jako další podobná města jen s obtížemi drží krok s měnící se ekonomikou. Vance z toho obvinil politiku podporovanou Bidenem, vysvětlila na svém webu stanice NBC.

„V malých městech, jako je to moje v Ohiu, nebo v sousední Pensylvánii, nebo v Michiganu, ve státech po celé naší zemi, byla tamní pracovní místa přesunuta do zámoří a děti poslány do války,“ řekl 39letý Vance, který v projevu často dělal dramatické pauzy a dával prostor potlesku publika. Opakovaně mluvil o svém skromném původu a prohlásil, že „bude viceprezidentem, který nikdy nezapomene, odkud pochází.“

Vance opakovaně oslovoval pracující třídu a zmiňoval průmyslové státy. Podle agentury Reuters to jsou právě státy Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, ve kterých dosud není jasné, zda se ve volbách přikloní na stranu republikánů či demokratů a mohly by tak být rozhodující pro výsledek listopadových voleb.

Vance bránil Trumpa

Vance dále kritizoval Čínu a její ekonomický model, který podle něj prosperuje na úkor Spojených států, ale i pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Naopak bránil neochotu Donalda Trumpa uznat porážku v prezidentských volbách v roce 2020.