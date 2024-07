Trumpa podpořili jeho bývalí rivalové, Biden se vrátil ke kritice

Kandidaturu amerického exprezidenta Donalda Trumpa pro listopadové volby podpořili během druhého dne nominačního sjezdu Republikánské strany i jeho někdejší hlavní rivalové z primárek. Bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová vyzvala podle agentury Reuters své příznivce, aby pro něj hlasovali v zájmu země, guvernér Floridy Ron DeSantis se v projevu opřel do současného demokratického šéfa Bílého domu Joea Bidena a tvrdil, že je na úřad příliš starý. Biden po předchozím zmírnění rétoriky po víkendovém atentátu na Trumpa naopak opět přitvrdil.

„Nemusíte s Trumpem sto procent času souhlasit, abyste pro něj hlasovali,“ apelovala Haleyová, která za Trumpovy administrativy působila jako velvyslankyně při OSN. O republikánskou nominaci do listopadových prezidentských voleb se ucházela do března, kdy jako poslední exprezidentova protikandidátka ze stranického klání odstoupila. Učinila tak poté, co ji Trump porazil v klíčových státech.

Trump se podle médií během těchto projevů usmíval a tleskal ze své lóže, kde seděl vedle senátora J. D. Vanceho, jehož si vybral jako viceprezidentského kandidáta. Také tento politik, plným jménem James David Vance, Trumpa kdysi kritizoval a tvrdil, že by ho nikdo nevolil. Následně se stal jeho obhájcem.

Biden řekl, že je vděčný za to, že Trump při pokusu o atentát nebyl vážně zraněn, ale ostře ho kritizoval za různé věci včetně přístupu k ekonomice v době covidové pandemie, píše Reuters. „Zopakuji to, protože Trump o tom lže, jako když tiskne – nezaměstnanost černochů dosáhla za vlády Bidena a (viceprezidentky Kamaly) Harrisové rekordně nízké úrovně,“ uvedl v Las Vegas současný šéf Bílého domu.

Prezident Biden ve svém prvním politickém projevu po sobotní střelbě atentátníka na Trumpa svého vyzyvatele v letošních volbách znovu kritizoval, informovala v noci na středu agentura Reuters. I list The Guardian píše, že Biden po předchozím zmírnění rétoriky přitvrdil. Na sjezdu asociace bránící práva černošských obyvatel NAACP Trumpovi vytkl například jeho komentář o černošských pracovních místech.

Trump druhý den sjezdu vstoupil do sálu za bouřlivého potlesku republikánů, stejně jako v pondělí při svém prvním veřejném vystoupení od sobotního pokusu o atentát. Nyní vypadal energičtěji než předchozí den, kdy působil emotivněji a zamlkleji než obvykle, napsal Reuters. Střelbu na něj připomínalo obvázané ucho. Sjezd potrvá do čtvrtka, kdy se očekává, že na něm vystoupí s projevem i sám Trump.

Na svého politického rivala verbálně zaútočil i za jeho komentář o „černošských pracovních místech“, kdy podle listu The Guardian reagoval na Trumpova slova pronesená během červnové televizní debaty, kdy bývalý republikánský prezident tvrdil, že imigranti berou to, co nazval právě černošskými pracovními místy.

Biden na čas přerušil kampaň

„Miluji jeho frázi ‚černošská pracovní místa‘, která vypovídá hodně o muži a jeho charakteru. Vím, co to je černošské pracovní místo. Je to viceprezidentka USA,“ prohlásil Biden v odkazu na Harrisovou. Zmínil také prvního černošského prezidenta USA Baracka Obamu, v jehož vládě byl viceprezidentem.

Strategie Bidenovy kampaně se dříve zaměřovala na tvrdou kritiku Trumpa coby hrozby pro americkou demokracii, na zdůraznění jeho odmítání prohry ve volbách v roce 2020 nebo to, že byl shledán vinným z trestného činu, připomíná Reuters.