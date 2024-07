Republikáni počítají s nominačním sjezdem, Biden stahuje část spotů

Zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal popsal, že Trumpův tým ujistil všechny jeho příznivce, že se nikdy nevzdá. „Otázkou je, co to udělá s průzkumy, jestli Trumpovi skokově naroste podpora. A možná je dobré zmínit reakci Bidena, který mimořádně vystoupil do dvou hodin, o Trumpovi mluvil jako o Donaldovi, odsoudil útok, řekl, že je to odpudivý čin a že se modlí za Trumpovo zdraví,“ uvedl.

Vostal také zmínil, že Biden po pokusu o atentát přerušil užívání volebních spotů, ve kterých útočil na Trumpa jako na důvod, proč by se Amerika měla bát ohrožení celé demokracie. „Uvidíme, jaký dopad to bude mít na celou volební kampaň,“ poznamenal.