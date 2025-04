Vítězným záběrem World Press Photo je snímek palestinského hocha bez rukou

Jedna z uniforem Any Marie je připravena k práci, Lisabon, Portugalsko (One of Ana Maria’s uniforms hangs ready for work, in Lisbon, Portugal) – Když jí bylo devět let, byla Ana Marie portugalskou rodinou pod falešným příslibem vzdělání převezena z Angoly do Portugalska. Tam byla nucena přijmout nové jméno i datum narození a sloužit v domácnostech. Když jí bylo 21, podařilo se Aně Marii osvobodit