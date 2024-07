Biden čelí tlaku. Klíčový bude nominační sjezd v srpnu

před 1 h hodinou | Zdroj: The Washington Post , The New York Times , Politico.com , The Wall Street Journal , BBC

Delegáti mají hlasovat podle výsledků primárek. Jediným vážným a oficiálním kandidátem je stále Biden. V prvním kole bude hlasovat celkem 3934 přislíbených delegátů. Pokud první kandidát získá většinu, tedy 1968 hlasů, bude to on, kdo půjde do prezidentských voleb.

Záleží na samotném Bidenovi, zda by se rozhodl odstoupit. The New York Times také uvedl , že je stále čas na změnu. Oficiálně se o kandidátovi v prezidentské kampani má rozhodovat na nominačním sjezdu Demokratické strany, který začíná 19. srpna v Chicagu.

Oficiální pravidla Demokratické strany nabízejí podle The New York Times jistou hypotézu, při níž by delegáti, kteří byli na straně Bidena, mohli změnit situaci. Pravidla říkají pouze to, že mají delegáti hlasovat „podle svého svědomí“.

Delegáti by tedy měli dát hlas tomu, koho podle nich chtějí jejich voliči, nemusí to ale nutně být ten, kdo doopravdy primárky vyhrál. „Jediný způsob, jak by došlo k nahrazení Bidena bez jeho souhlasu, se jeví to, kdyby se většina z necelých čtyř tisíc delegátů rozhodla, že by neměl být nominován a mají někoho lepšího, pro koho by hlasovali,“ popisuje vedoucí pracovnice Brookings Institution a odbornice na nominační proces strany Elaine Kamarcková. Experti oslovení The New York Times ale „Bidenovo vyšachování“ nepovažují za reálné.

Biden by případnou rezignací uvolnil přes 3800 delegátů, které získal pro svou nominaci. Ti by hlasovali pro jakéhokoliv nominanta, kterého uznají za vhodného. Podle The New York Times by byli ve své volbě naprosto volní, což by mohlo Demokratické straně přivodit spory o to, kdo se stane lídrem v kampani. Nejednotnost pak může demokratického kandidáta mířícího do podzimních voleb oslabit.