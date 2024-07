Biden na závěr summitu NATO odrážel obavy o svou kondici. Zelenského si spletl s Putinem

„Prezident Putin, vy porazíte prezidenta Putina, prezidente Zelenskyj. Tolik se soustředím na porážku Putina,“ omlouval své přeřeknutí Biden. „Já jsem lepší,“ reagoval s úsměvem Zelenskyj. „Sakramentsky lepší,“ dodal Biden. V sále však jeho omyl vyvolal rozpačité reakce.

Vostal: Konference zastínila závěr summitu NATO

Zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal k tomu zmínil, že Bidenův přeřek už využívá i samotná kampaň Joea Bidena. „Biden okamžitě omyl zachytil a opravil se. (...) I kampaň Joea Bidena to používá jako jeho schopnost zaznamenat přeřek, který se může stát každému, a proměnit ho ve vtip,“ podotkl Vostal. Jiný problém ale podle něj představuje to, když na tiskové konferenci označil Harrisovou za Trumpa.

„Mluvil o tom, že by si nikdy nevybral viceprezidentku a nyní cituji: ‚Trumpa‘, pokud by si nemyslel, že může být prezidentkou, samozřejmě to byl přeřek a měl na mysli Kamalu Harrisovou, v tu chvíli kamery zabíraly také Bidenova ministra zahraničí, obrany a národního poradce pro bezpečnost, kteří se v tu chvíli jen zastavili a dělali jako by se nic nestalo, ale mezi novináři to samozřejmě vyvolalo reakci,“ dodal Vostal. Zmínil, že z omylu si dělal legraci i bývalý prezident Donald Trump.