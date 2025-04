„Odstříhával mi černou kůži bez umrtvení.“ Plastický chirurg dluží na odškodném

Protože Bouda komplikace neřešil, musely obě pacientky v jiných zdravotnických zařízeních prodělat několik dalších operací. Jejich případy řešila advokátka Klára Kořínková, která se s chirurgem Boudou poprvé potkala u soudu už před čtvrt stoletím.

„Klientka se podrobila plastické operaci prsou u pana doktora, dle jejích slov operace neproběhla zdárně. Skutečně se objevila nekróza tkáně, musela být několikrát operována v Německu,“ říká právní zástupkyně poškozených Kořínková.

Spor trval několik let

Tehdejší žaloba týkající se německé pacientky nebyla úspěšná. Lékař podle soudu nepochybil. Následovaly ale další stížnosti na práci stejného plastického chirurga, včetně stížností pacientek účinkujících v reportáži. K jejich řešení byl přizván jako soudní znalec i chirurg Robin Strnad.

Za dobu své znalecké praxe se zabýval celkem pěti případy komplikací po plastických operacích. Tři z nich se týkaly právě Boudy. Podle znalce není neobvyklé, že po operaci nastanou komplikace. Stav pacientů ale musí lékař sledovat a komplikace řešit.

„Pro všechny případy bylo společné, že komplikace, která nastat může, nebyla řešena. Proto ty následky nakonec byly podstatně větší, než by pravděpodobně být musely, kdyby se s tím zacházelo podle dobré klinické praxe,“ říká Strnad.

Soudní spor s Janem Boudou trval několik let. Pravomocné rozsudky ve prospěch pacientek padly v letech 2021 a 2023. Poškozené ženy od něj požadovaly do jednoho milionu korun. „Pan doktor nemá uzavřené pojištění. Kdyby měl uzavřené pojištění, tak by z titulu odpovědnostního pojištění by byly nároky uhrazeny a pacientky by se domohly svých náhrad. My jsme museli podstoupit a podstupujeme exekuční řízení,” popisuje advokátka.

Na koho padá odpovědnost?

V minulosti byl Bouda majitelem několika nemovitostí, včetně bytů a pozemků v Plzni a okolí. Veškerý svůj nemovitý majetek ale nechal přepsat na svou manželku v roce 2022 během jednoho ze soudních sporů. Pacientky se soudily se společností Medinel s. r. o., která kliniku doktora Boudy provozovala. Bouda byl zároveň jednatelem firmy a jejím stoprocentním vlastníkem.

Po prohraných soudech ale firmu přepsal na podnikatele z Košic, který má podle slovenských rejstříků milionové dluhy. Bouda nyní operuje pod hlavičkou jiné společnosti, Medizor s. r. o. Původní firma provozující kliniku lékaře Boudy měla každé z klientek zaplatit přes půl milionu korun. To se ale nestalo.

Podle Kořínkové soudy v jednom z případů shledaly, že za újmu odpovídá společnost, protože lékař prokázal, že v době, kdy poskytoval služby, byl v pracovněprávním vztahu s danou společností. „Odpovědnost je tam podle občanského zákoníku dána ve vztahu přímo k zdravotnickému zařízení,“ dodává.