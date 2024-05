Výbuch připravil Ukrajinku o třetinu obličeje. Zachránili ji polští chirurgové

Ruské ostřelování připravilo před dvěma lety mladou Ukrajinku Alinu Tsoi o spodní třetinu obličeje. Matka dvou dětí se dostala do péče polských chirurgů z Gliwic, kteří jí pomohli s návratem do života. Za sérii provedených operací teď získali mezinárodní ocenění pro nejlepší rekonstrukční zákrok uplynulého roku.

Stalo se to pár dní po začátku ruské invaze. Na dům, ve kterém žila s dvěma dětmi a širší rodinou, agresoři vypálili minometné granáty. Jeden z projektilů Alině vážně poranil hruď a utrhl celou spodní část obličeje.

„Cestou do nemocnice jsem byla při vědomí. Věděla jsem, že když zavřu oči, je konec,“ řekla Alina Tsoi. Na urgentním příjmu upadla do kómatu, konec to ale nebyl. První operaci podstoupila ještě v Kyjevě, právě tam se poprvé spatřila v zrcadle.

„Plakala jsem, bylo to těžké. Mladá holka a tohle se mi stalo,“ řekla Tsoi. Naděje svitla, když se uvolnilo místo v transportu na západ – skončila v rukou polských specialistů.