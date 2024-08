Ministerstvo chce regulovat stále populárnější estetické zákroky

Zájemců o estetické zákroky přibývá ve světě i v Česku – včetně těch, kterým ještě nebylo 18 let. Podle lékařů na to mají vliv sociální sítě i to, že podobné zákroky přestávají být tabu. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo novelu, která estetickou medicínu jasně řadí mezi zdravotní služby. A určí, kdo je může poskytovat.