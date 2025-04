„Jako doktor Cvach,“ říká Klvaňa o zásahu Trumpa vůči Harvardu

ČT24,

Tamara Kejlová

před 49 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

11 minut Události, komentáře: Harvardova univerzita se vzepřela Trumpovi Zdroj: ČT24.

Mezi americkou vládou a Harvardskou univerzitou hrozí velký konflikt. V Událostech, komentářích se na tom shodli publicista Tomáš Klvaňa z New York University Prague a komentátor týdeníku Echo Martin Weiss. Prezident Donald Trump, který pozastavil financování Harvardu, se chová jako doktor Cvach, míní Klvaňa. Pořad moderoval Daniel Takáč.

Trump vykresluje propalestinské demonstranty z řad studentů, kteří brojí proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, jako bezpečnostní hrozbu, antisemity a sympatizanty teroristů z Hamásu. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti nově pohrozilo, že Harvard přijde o možnost přijímat zahraniční studenty, pokud nesplní vládní požadavky. Univerzita tvrdí, že již dříve podnikla kroky v boji s antisemitismem a jinými předsudky na své půdě. Současně ale trvá na zachování akademické svobody a práva na protest.

Ztráta daňových výhod by byla velkou ranou Nově pozastavené federální fondy v celkové výši 2,3 miliardy dolarů (51 miliard korun) podle Klvani nejsou pro Harvard největší problém. „Trump hrozí, a to by pro ně bylo daleko horší, že jim odebere klauzuli o tom, že jsou daňově zvýhodněni. To by pak znamenalo velký úbytek peněz třeba od privátních donátorů. Takže tady se nám rýsuje opravdu velmi slušná válka mezi vládou a nejstarší, nejslavnější a nejbohatší americkou univerzitou,“ obává se publicista. Že může jít potenciálně o velký konflikt, si myslí i Weiss. Podle něj jde o pokus o radikální změny ve školství, kde nejde jen o antisemitismus. „Říkají, že chtějí řešit názorovou neutralitu, co se týče složení profesorského sboru i mezi studenty,“ uvedl komentátor. Zajímavé je podle Weisse to, že Trump „jde po univerzitách, které jsou bohaté a jsou určitými symboly určité kultury“. „Harvard je třeba nezisková korporace, která má svůj nadační fond, ve kterém má přes padesát miliard dolarů,“ poznamenal komentátor.

Trump situaci vždy zhoršuje, říká Klvaňa Ve Spojených státech je nejlepší státní peníze vůbec nevyužívat, míní Klvaňa. „Pokud neporušujete zákon, tak na vás americká vláda nemůže. Problém je, že řada univerzit bere peníze pro různé obory, které nejsou příliš lukrativní, nebo na vývoj a inovace. To bude citelná ztráta pro mnoho univerzit a tady Trumpova administrativa zasahuje do věcí, do kterých předchozí nezasahovaly,“ upozornil publicista. V minulosti se podle Klvani stávalo, že vláda kupříkladu požadovala, aby peníze šly na konkrétní výzkum, teď chce ale diktovat, koho mají univerzity přijímat a co mají učit. „To tady ještě nebylo,“ konstatoval publicista s tím, že konzervativci si dlouhodobě a oprávněně stěžují, že americké univerzity jsou levicové, případně radikálně levicové. Tento problém je třeba řešit, Trump je však poslední osobou, která by do toho měla zasahovat, míní Klvaňa. „Je to člověk, který situaci vždycky zhoršuje,“ poznamenal publicista. „Je to, jako když jste nemocní a přijde doktor Cvach, že vás bude operovat. Já bych si představoval někoho jiného než doktora Cvacha,“ prohlásil Klvaňa s odkazem na postavu nepříliš zdatného lékaře ze seriálu Nemocnice na kraji města.