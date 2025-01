Trump vydal dekret o boji s antisemitismem, chce deportovat propalestinské studenty

Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal nařízení o boji proti antisemitismu a zavázal se deportovat vysokoškolské studenty bez amerického občanství a další osoby, které se účastnily propalestinských protestů. Příkaz cílí na studenty a aktivisty, kteří se zapojili do demonstrací proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy po teroristickém útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023.

V přehledu se uvádí, že ministerstvo spravedlnosti přijme okamžitá opatření, aby potlačilo to, co označuje za „prohamásovský vandalismus a zastrašování, a vyšetřilo a potrestalo protižidovský rasismus na levicových, protiamerických vysokých školách a univerzitách“.

Experti čekají právní námitky

Podle právních expertů nové opatření poruší právo na svobodu projevu dané ústavou a pravděpodobně bude čelit právním námitkám. „První dodatek (ústavy) chrání všechny osoby ve Spojených státech, včetně občanů cizích zemí na amerických univerzitách,“ uvedla Carrie DeCellová z Kolumbijské univerzity. Deportace těch, kteří nemají americké občanství, na základě jejich politických projevů by podle ní byla protiústavní.

Organizace If Not Now sdružující americké Židy, která podle svých slov organizuje svou komunitu „s cílem ukončit americkou podporu izraelského systému apartheidu“, příkaz odsoudila. „Jsme znechuceni tím, že Trump a jeho antisemitští neonacističtí spojenci plánují deportovat studenty a další imigranty kvůli tomu, že protestovali proti útoku izraelské armády na Gazu, a zároveň omezují akademickou svobodu tím, že vyhrožují, že univerzitám odepřou miliardy z federálních fondů,“ uvedla skupina v prohlášení.

Layla Salibaová, palestinsko-americká studentka na Kolumbijské univerzitě, na sociálních sítích informovala, že protestující studenty ve středu večer monitorovala policie. „Přímo před branami Kolumbijské univerzity pořádají studenti pietní akci na počest Hind Radžábové. Hind byla šestiletá palestinská dívka, kterou zabila izraelská armáda. Newyorská policie monitoruje a natáčí studenty, kteří přednášejí básně,“ napsala Salibaová na sociální síti X.