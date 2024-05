Policie vyvedla desítky demonstrantů z budovy Kolumbijské univerzity

Newyorská policie vyklidila v noci na středu budovu Kolumbijské univerzity, kde se před tím zabarikádovaly desítky propalestinských demonstrantů. Vyklizen byl zřejmě také nedaleký protestní tábor. Policisté jednali na žádost školy. Stanice CNN informovala o desítkách zadržených. Univerzita v úterý oznámila omezení přístupu do kampusu poté, co tam eskalovaly studentské protesty proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy.

Kolumbijská univerzita uvedla, že policie do kampusu vešla v úterý po deváté večer místního času (ve středu po třetí ráno SELČ) na žádost školy. „Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem obnovit bezpečnost a pořádek v naší komunitě,“ sdělila univerzita a dodala, že vzhledem k okupaci budovy protestujícími neměla na výběr. „Domníváme se, že skupinu, která vnikla do budovy a obsadila ji, vedou jednotlivci, kteří nejsou spojeni s univerzitou,“ podotkla škola.

Desítky lidí předešlou noc obsadily budovu Hamilton Hall ve snaze vynutit si přerušení veškerých finančních vazeb na Izrael. Policisté podle AP v noci na středu vyvedli z univerzitní budovy třicet až čtyřicet osob. Během akce nebyl nikdo zraněn, sdělila policie CNN necelé dvě hodiny poté, co policisté do školního areálu vstoupili. Stanice BBC píše, že zřejmě vyklidili také nedaleký protestní tábor.

V kampusu univerzity zasahovaly stovky policistů, řada z nich se do obsazené budovy dostala oknem. Stanice BBC ze zásahu zveřejnila video, na kterém je vidět, jak policisté lezou do budovy přes rampu z policejního vozu. „Vyklízíme to,“ křičela zásahová jednotka, když se blížila k zabarikádovanému vchodu do budovy. Další policisté se podle ní vydali k protestnímu táboru. „Ostuda! Ostuda!,“ skandovali mezitím přihlížející vysokoškoláci.

Několik desítek demonstrantů skončilo v policejním autobuse. Není ovšem zatím jasné, kolik lidí policie dosud zadržela.

Univerzita nyní požádala policii, aby v kampusu zůstala alespoň do 17. května, tedy do skončení promocí, a zajistila, že demonstranti neobnoví protestní tábor.