Tajná služba USA uvedla, že v minulých letech odmítla žádosti Trumpovy ochranky o další zdroje

Tajná služba Spojených států připustila, že ve dvou letech předcházejících atentátu na Donalda Trumpa opakovaně odmítla žádosti jeho ochranky o dodatečné zdroje. Jde o obrat oproti dřívějším prohlášením agentury, napsal list The New York Times (NYT) s odkazem na mluvčího Tajné služby. Trump kromě toho o víkendu prohlásil, že ho nikdo předem neupozornil na problémy, které nastaly před mítinkem v pensylvánském Butleru, kde se ho 20letý útočník minulý víkend pokusil zastřelit.

Podle mluvčího Tajné služby Anthonyho Guglielmiho se žádosti Trumpovy ochranky, které agentura zamítla, netýkaly předvolebního shromáždění v Pensylvánii. Trump z atentátu vyvázl s lehkým zraněním, když jej jedna z kulek zasáhla do ucha, o život ale přišel jeden z jeho fanoušků a další dva utrpěli vážná zranění.

O tom, že Tajná služba odmítla dřívější žádosti o dodatečnou podporu, před vyjádřením Guglielmiho informoval list The Washington Post (WP) s odkazem na své zdroje. Guglielmi uvedl, že federální agentura má omezené množství zdrojů, které může na akce vyslat. Představitelé tajné služby si podle NYT již léta stěžují, že je agentura přetížená, zejména v období voleb, kdy musí chránit úřadujícího prezidenta, několik prezidentských kandidátů a politické sjezdy. „Je to prostě pravda – nemáme zdroje na to, abychom ho (Trumpa) zabezpečili jako v době, kdy byl prezidentem,“ řekl WP jeden z představitelů Tajné služby.

Trumpův politický tým byl nedostatkem podpory a dodatečných zdrojů znepokojen již několik let. Podle jednoho z představitelů kampaně, který hovořil pod podmínkou anonymity, byl trvalým zdrojem stresu například nedostatek detektorů kovů pro kontrolu účastníků předvolebních shromáždění.