Atentát stupňuje napětí v bouřlivé předvolební atmosféře, píší média

„Střelba mířící proti bývalému a potenciálně budoucímu prezidentovi posílila pocit, který zažívají mnozí Američané, že letošní prezidentské volby se řití k ošklivému konci,“ napsal list The Wall Street Journal (WSJ).

„Poprvé po více než čtyřech dekádách byl při atentátu zraněn muž, který byl zvolen prezidentem Spojených států,“ uvedl deník The New York Times (NYT) v odkaze na útok na tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana v roce 1981. „Exploze politického násilí přišla v obzvláště nevyzpytatelném momentě v amerických dějinách a nalila další olej do už tak bouřlivé kampaně,“ pokračuje list.