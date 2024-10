Harrisová vystoupila s republikánkou Cheneyovou. Spojuje je odpor k Trumpovi

Cheneyová, známá zarytá republikánka, přitom přiznává, že politicky se s Harrisovou shodne jen v mála věcech. Společně ale odsoudily roli, kterou Trump sehrál v útoku na Kapitol 6. ledna 2021 poté, co odmítl přijmout prohru v prezidentských volbách.

„Donald Trump byl ochoten obětovat náš Kapitol, (...) aby si uzurpoval moc. Je mi jedno, jestli jsi demokrat, republikán nebo nezávislý, je to zvrácenost a my se tím nikdy nesmíme nechat otupit,“ prohlásila bývalá kongresmanka.

Harrisovou podpořil i Cheney

Antipatie Cheneyové a Trumpa jsou vzájemné. Exprezident se před dvěma lety zasadil o to, že kongresmanka neobhájila své místo ve Sněmovně reprezentantů. Potrestal ji tak za to, že zvedla ruku pro podání ústavní žaloby na něj – právě kvůli útoku na Kapitol. Harrisovou v boji o Bílý dům podpořil už dřív i otec Cheneyové, bývalý viceprezident Dick Cheney. Společně by mohli demokratické kandidátce přilákat část republikánských a centristických voličů.