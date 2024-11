Trumpův tým se vrací k Projektu 2025, i když se od něj dříve distancoval

před 1 h hodinou | Zdroj: NBC News , ABC , The Washington Post , ČT24

Zvolený americký prezident Donald Trump a jeho spojenci se během voleb distancovali od konzervativního Projektu 2025, jelikož ho považovali za přítěž poté, co jej demokraté využili k útokům na Trumpovu kampaň. Někteří blízcí příštího prezidenta dokonce naznačovali, že osoby spojené s projektem budou z případné administrativy vyloučeny. Po skončení kampaně se však Trumpův přechodný tým k projektu znovu vrací a chce si jím s personálním obsazením příští administrativy vypomoci.

Právě personální databáze byla základním kamenem Projektu 2025. Pod vedením Paula Danse, bývalého úředníka Trumpovy administrativy, který projekt vedl, skupina vytvořila databázi více než deseti tisíc kandidátů prověřených z hlediska jejich MAGA (Make America Great Again – Vraťme Americe její velikost) referencí, kteří by v případě Trumpova vítězství vybudovali administrativu. V srpnu o tom informovala nezisková organizace ProPublica. Smyslem tohoto úsilí bylo zajistit, aby budoucí Trumpova administrativa měla po nástupu do úřadu lidi potřebné k rychlému prosazení jeho agendy.

S projektem je spojený i navrhovaný ředitel CIA

„Je potřeba obsadit spoustu pozic a my pokračujeme v zasílání jmen, včetně těch z databáze, protože jsou konzervativní, kvalifikovaná a prověřená,“ uvedla podle NBC News jedna z osob, jež se na Projektu 2025 podílela. „Je těžké najít čtyři tisíce solidních lidí, takže rádi pomůžeme.“

Přechodná vláda tak databázi Projektu 2025 využívá k vyhledávání vhodných kandidátů. Například Toma Homana, který má mít na starost „největší deportační program v dějinách“.

Homan je také spojován s kontroverzní politikou, která oddělila tisíce dětí od jejich rodičů během první Trumpovy vlády, kdy byl šéfem Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Homan tvrzení, že tuto politiku vytvořil, důrazně popřel. Veřejně však vyjádřil její podporu a v předvolebním rozhovoru pro CBS News řekl, že oddělení dětí „je třeba zvážit“.