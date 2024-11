Americký obchod má vést miliardář z Wall Street a zastánce cel Lutnick

Kritik Číny a podporovatel kryptoměn

Lutnick byl v posledních týdnech jedním z lídrů Trumpova týmu připravujícího novou administrativu poté, co v kampani podle informací deníku The New York Times (NYT) daroval nebo vysbíral více než 75 milionů dolarů pro různé skupiny podporující Trumpovu kandidaturu. NYT, AP i další média uvádějí, že usiloval o nominaci do čela ministerstva financí, kterou zvolený prezident ale zatím neoznámil.

„Howard je více než třicet let dynamickou silou na Wall Street,“ uvedl Trump v oznámení o nominaci Lutnicka. „Povede naši celní a obchodní agendu, s dodatečnou přímou zodpovědností za úřad obchodního zmocněnce Spojených států,“ sdělil k nové roli třiašedesátiletého podnikatele.

Jmenování ministra obchodu stejně jako obsazování dalších vládních postů podléhá souhlasu amerického Senátu, kde budou mít po Novém roce Trumpovi republikáni většinu.