Mladé formují rodiče, říká ke studii o závislostech expertka

Téměř šest procent mladých Čechů a Češek ale užívá konopné látky intenzivně a rizikově. Mezi dívkami je to zhruba každá šestnáctá, mezi hochy každý dvacátý. Rizikově si konopí dává téměř každý třináctý žák učilišť bez maturity, mezi gymnazisty jsou to necelá tři procenta.

Podíl šestnáctiletých, kteří si někdy vzali konopí, ale v Česku postupně klesá. Je podobný jako před třiceti lety, v polovině 90. let, než začal prudce růst. Mezi lety 2003 až 2011 se blížil téměř polovině, od té doby se snižuje. „Ve srovnání s rokem 2019 se mírně zvýšil podíl dospívajících, kteří užili konopné látky před 14. narozeninami,“ uvádí autoři české části studie. Zatímco před šesti lety to byla tři procenta, loni čtyři.

Nejmenší podíl dotázaných za posledních třicet let pil alkohol. Loni se v posledním měsíci napilo 56 procent šestnáctiletých. Před šesti lety to bylo 63 procent, v roce 2015 téměř 69 procent a v roce 1995 dvě třetiny.

„Nově jsme tedy zařadili do studie i otázky na motivaci k pití. A tady se nám ukázaly celkem významné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Zatímco chlapci pijí za účelem dostat se do nálady, pro zábavu, zlepšit si večírek, tak dívky častěji uvádí užívání z důvodu nějaké psychické nepohody, když mají pocit úzkosti,“ řekla Chomynová. Důvodem podle ní může být to, že dívky jsou obvykle citlivější na řadu změn, více vnímají kritiku, vliv spatřuje i u sociálních sítí.

Čeští mladí lidé také více zneužívají psychoaktivní léky. Do nálady se pomocí psychoaktivních léků v kombinaci s alkoholem aspoň jednou snažilo dostat 23 procent šestnáctiletých. Celkem dvanáct procent to zkusilo opakovaně, vyplývá z české části studie . Zneužívání psychoaktivních léků uvádí častěji dívky. Podíl dívek, které zneužívaly léky opakovaně, byl oproti roku 2019 téměř trojnásobný.

Podle Chomynové je obecně prevence v Česku docela dobře nastavená. „Zvlášť ve školním prostředí. Máme řadu programů, každá škola musí realizovat preventivní aktivity, ať už v oblasti adiktologie, nebo rizikového chování obecně. Současně do škol chodí řada externích subjektů, které poskytují velmi kvalitní dlouhodobé programy,“ uvedla s tím, že se pracuje s dospívajícími i dětmi.

Podle ní ale chybí více prevence zaměřené na rodiče. „Ti formují postoje dospívajících k návykovým látkám, měli by jít dětem příkladem,“ poukázala a dodala, že rovněž chybí komunitní nebo enviromentální prevence, což je nastavení prostředí, případně dostupnost návykových látek a podobně.

Hry, sociální sítě a pohoda

Samostatnou kategorií průzkumu bylo hraní digitálních her a čas strávený na sociálních sítích. Obecně se mezi dospívajícími v Evropě hraní her prudce rozšířilo, a to i mezi dívkami. Nejedná se tedy o převážně mužskou aktivitu. „Odráží to širší změny v digitálním chování,“ píší autoři evropské části studie. Hraní hazardních her zůstává stabilní, ale prudce vzrostla účast na on-line hraní a škodlivé hráčské chování se téměř zdvojnásobilo.

Vzrostly také obavy z problematického užívání sociálních médií, zejména mezi chlapci, mezi dívkami zůstává jejich míra vysoká,“ píší autoři evropské části studie. Třetina dotázaných mladistvých (33 procent) v Česku stráví denně na sociálních sítích více než čtyři hodiny. Téměř polovina (44 procent) sleduje stejně dlouho videa na YouTube a dalších kanálech a osmnáct procent denně nadměrně hraje digitální hry.