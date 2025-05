Technologie jako heroin pro mozek? Regulace pro děti je potřeba, míní odborníci

Hlavním klinickým příznakem je podle něj ztráta kontroly. „Neumím si odepřít obrazovku mobilního telefonu, držím jej nadměrně dlouho. Je to děláno na úkor jiných činností a děje se to v takové intenzitě, že to způsobuje problémy. Následuje syndrom odnětí, tedy jsem rozladěn, když to nemám, a také bagatelizuji daný problém,“ uvedl.

Roman Gabrhelík z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozornil, že digitální závislosti jsou specifické v tom, že nabízejí prostor pro uspokojování přirozených psychických potřeb, jsou plné odměn, tedy vyvolávají příjemné pocity a snadno zaujímají pozornost a vyčerpávají naše mentální kapacity. „Ne vždy je to o vůli a rozhodnutí, ať už se bavíme o dětech, či dospělých. Určitě nebudou fungovat způsoby typu: ‚Tak už se na to nedívej, nebo to nepoužívej,‘“ poukázal.

„Mozek evolučně přemýšlí tak, že vše rámuje do určitého vzoru. Když informace vidí v zarámované stránce, může je vytáhnout z mozku snadněji,“ podotkl s tím, že pokud se porovná výuka z knihy versus obrazovky za stejných podmínek – tedy stejný vyučující, stejná třída – ti, co se učí z papíru, mají o třicet procent lepší výsledky. „Jestli chcete zlepšit české školství, vytiskněte všechno z počítače a dejte to na papír, to není názor, to je fakt,“ dodal.

Neurolog Martin Jan Stránský upozornil, že digitální technologie mění nejen mysl, ale i strukturu mozku, což souvisí s nárůstem psychiatrických chorob. Mozek se podle něj učí nápodobou, kontaktem a řešením problémů, což chytré telefony nenabízejí. „To, jak se mozek učí, je důležitější než to, co se učí,“ zmínil s tím, že mozek například integruje informace lépe, když je čte z papíru.

Výzkumy podle něj také ukazují, že je pokles intelektuálních schopností v přímé souvislosti s tím, jak se dítě kouká na obrazovku. „Existuje mnoho studií z pohledu neurologie, které jednoznačně dokazují anatomické a fyziologické změny v jejich mozcích,“ podotkl s tím, že jde vidět, jak se některé spoje v mozku doslova rozpadávají úměrně tomu, kolik minut tráví koukáním na obrazovku.

Dopaminová smyčka

Poukázal, že nadnárodní organizace, například Světová zdravotnická organizace (WHO), už vydaly stanovisko, podle nějž by neměly být žádné obrazovky u dětí do dvou let, do pěti let jen se supervizí a do patnácti let maximálně dvě hodiny denně, rovněž jen se supervizí. To jsou doporučení lékařů. Zmínil, že nyní některé děti používají mobil až 4,5 hodiny denně, a to zejména kvůli sociálním sítím, které mají za úkol člověka zachytit.

„Děti čekají například na tramvaj, něco tam pošlou, čekají na reakce a tak je to pořád dokola,“ vysvětlil s tím, že sítě fungují přes dopamin, který je jedním z hlavním nosičů signálu v mozku a souvisí s očekáváním a získáváním odměny. Opakovaná aktivace pak vede k tomu, že dopamin jde nahoru.

„Ať už tedy berete heroin, nebo hrajete videohru, váš dopamin jde nahoru. Když se podíváme na váš mozek a mozek někoho, kdo bere heroin, tak není poznat, čí je který. Vypadají úplně stejně,“ dodal. Poukázal na to, že v osmdesáti zemích světa zakázali používání mobilů ve školách, v Česku nikoliv, a nechápe, na co se čeká, protože na problém obrazovek upozorňují světoví odborníci. „Ten vlak už ujel,“ zmínil a podotkl, že naopak zatím nikdo neprokázal, že by digitalizace ve školství výsledky zlepšila.