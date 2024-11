Austrálie je o krok blíž zákazu sociálních sítí pro děti

Události: Austrálie chce zavést zákaz sociálních sítí pro uživatele do 16 let (zdroj: ČT24)

Australská vláda předložila parlamentu návrh zákona, který má zakázat přístup na sociální sítě dětem do šestnácti let. Chce je tak chránit před tím, co označuje za „škodlivý obsah“. Národní úřad pro regulaci internetu má teď rok na to, aby našel způsob, jak zákon uvést do praxe. Provozovatelé sítí i někteří experti návrh kritizují. Mohl by prý odříznout skupiny, pro které je snazší komunikovat obsah právě na sociálních sítích.