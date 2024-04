Peníze, nebo osobní data. Další internetové firmy staví uživatele před novou volbu

Seznam.cz zavádí placenou variantu svých služeb. Produkty společnosti denně používá 95 procent českého internetu. Teď si uživatelé musí vybrat – peníze, nebo data. Osobní data se přitom označují za měnu moderního internetu. Lidé jimi platí, aniž by si to uvědomovali. Mnoho firem dokázalo informace, které o uživatelích získaly, zpeněžit. Právě za to jim pak nabízí řadu služeb zdarma. Běžní uživatelé o sobě obvykle sdílí mnohem víc, než by museli – zcela anonymně se po internetu umí pohybovat jenom odborníci.

Někdy jde o jeden klik – přitom je to rozhodnutí, kterým člověk určí, co se o něm dozví řada firem a institucí. Pokud to webovým stránkám uživatel nezakáže, předávají si data mezi sebou. „Co vás zajímá, co byste si chtěl koupit a co by vás potenciálně mohlo zajímat dál,“ nastínil lektor kyberbezpečnosti ze sdružení CESNET Jan Kolouch. Stránky uživatele postaví před volbu – peníze, nebo osobní data. Podobně na výběr dávají uživatelům i výrobci mobilních aplikací, hlavně těch pro děti. Řadu z nich nabízí zdarma, ale pak do nich umísťují reklamy a také možnost si přes tyto aplikace něco koupit. U sociálních sítí jde zakázat některé kanály, kterými data sbírají. To jde u většiny aplikací udělat v nastavení soukromí.

Bez vypnutí sdílení dat o poloze To, co bylo dříve pro uživatele zdarma, tedy možnost odmítnout sdílení osobních dat, teď nově zpoplatňuje i Seznam.cz – podobně, jak to činí řada dalších internetových firem. Mnoho uživatelů krok kritizuje. Seznam se brání, že k němu musí přistoupit z finančních důvodů. „Provoz digitálních služeb stojí nemalé finanční prostředky a primárním zdrojem financování Seznamu je v tuto chvíli reklama, konkrétně takzvaná cílená reklama,“ zdůvodnil ředitel divize identity a uživatelského profilu Jiří Udatný. Placená verze Seznamu uživatele přijde na 79 korun měsíčně. Zcela zdarma zůstane jen e-mail. Odborníci upozorňují, že tímto krokem přicházejí uživatelé o možnost sami určit, která data chtějí firmě poskytnout. V rámci bezplatné verze například nově nejde při používání služeb společnosti Seznam vypnout sdílení dat o zařízení a poloze – v praxi tak bude možné zjistit, kde přesně se člověk pohybuje, a to v okruhu menším něž pět set metrů. Seznam polohu využívá například v rámci své aplikace Mapy.cz aby uživatel věděl, kde přesně je. A to zajímá i inzerenty, kteří se tak mohou dozvědět například lokalitu, kde člověk žije nebo kam a co chodí nakupovat. Sdílená data obsahují i údaje o pohlaví, věku, práci nebo zálibách.

„Je tam větší šance, že inzercí dokáží zasáhnout takového člověka, který už má zájem produkt nakoupit nebo si minimálně zjišťuje informace o tom produktu nebo službě,“ vysvětlil Jan Mareš z katedry podnikání Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podobnou možnost jako Seznam už nabízejí i velcí zahraniční hráči, jako je například společnost Meta, která vlastní sociální sítě Facebook nebo Instagram – ta si za vypnutí cíleného obsahu účtuje měsíčně v přepočtu 310 korun. „Vypadá to, že se z tohoto přístupu, kterému se anglicky říká pay or okay, čili zaplať, nebo souhlas, stává nový standard,“ poznamenal šéfredaktor portálu Lupa.cz David Slížek. V budoucnu Seznam plánuje zavést i variantu zcela bez reklam – zřejmě ale za ještě vyšší cenu. Podle majitele Seznamu je to jen jeden z dalších kroků v nové éře internetu, kde zadarmo nebude nic. Jak zahladit stopy Podle Koloucha se dnes už běžný uživatel nemůže pohybovat po internetu současně zdarma a anonymně. „Můžete se snažit zamaskovat svou digitální stopu, může se vám to do značné míry povést, nicméně ve většině případů někde uděláte chybu,“ míní. Obecně pro firmy platí, že čím víc informací, tím líp. Stále lépe dokáží velké objemy dat zpracovat. Důležité je proto vědět, jakou historii za sebou člověk nechává a také to, jak ji případně smazat. Prvním krokem tak může být smazání účtů, které už člověk nepoužívá. Může jít třeba o staré sociální sítě, weby, na kterých se potkával se spolužáky a kamarády, ale například i internetové seznamky. Odborníci zároveň doporučují používat jiný e-mail na vyřizování pošty a jiný na přihlašování k různým službám. Dobré je promazat, co už není potřeba – nechat si jen e-maily, které jsou užitečné, a případně smazat ve svém prohlížeči navštívené stránky. Většinou stačí stisknout Ctrl+H – objeví se nabídka toho, co člověk může konkrétně smazat – ať už jde o to, za jaké období, nebo co konkrétně. Historie procházení znamená navštívené stránky. Je možné také smazat cookies, případně přihlašovací údaje a předvyplněné formuláře.