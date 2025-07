Ruský útok zničil byt výtvarníka, jehož dílo znalo každé sovětské dítě

Malíř přišel o svůj byt během masivního útoku na Kyjev. Zatímco on ale ještě stále může zachránit některé ze svých věcí, jeho sousedi přišli kompletně o všechno.

„Mohu nakreslit další. Víte, je to animace,“ říká Kirič. V tvorbě ho inspirovala česká animace, tedy práce Karla Zemana a Jiřího Trnky. Nejbližší jsou mu ale příběhy o vojáku Švejkovi. Sám se animaci začal věnovat už v Sovětském svazu. Na jeho dílech tak vyrostli i Rusové.

Když krátce před rozpadem kreslil protiválečný Kamenný věk, netušil, že tak budou jednou vypadat ukrajinsko-ruské vztahy. „Vždyť není možné válčit. Co to je za hloupost. I proto (jsem namaloval) pravěké lidi. Byli divocí, nebyli to gentlemani. Divoši. Jedni měli takové hlavy, druzí takové. Prostě tupost,“ vypráví.

Nová éra kozáků

Do dějin ukrajinské animace se zapsal mimo jiné dobrodružnou sérií o kozácích, která podle něj po vzniku samostatné Ukrajiny posílila podobu kozáka jako národního hrdiny. V posledních malbách má trojice jeho protagonistů už seriózní výzbroj.

„(Invaze) odstartovala novou éru mých kozáků. Kdysi bývali, řekl bych, domáčtí, teď jsou to válečníci, obránci,“ popisuje Kirič. „Když byli v televizi kozáci, bylo to fantastické. Hned jsme utíkali domů, abychom to viděli,“ vzpomíná Kiričův přítel, výtvarník kaligrafie Nikita Vlasov.

Nikita a Eduard patří k různým generacím výtvarníků. Každý z nich si zvolil jiný typ umění. Oba se ale poslední tři roky podílejí na projektech, které zvedají morálku civilistů a vojáků. Se švejkovským humorem a kozáckou nezlomností Eduard svými kresbami vzdoruje válce a oživuje naději Ukrajinců.