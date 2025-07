Konec odmlky kvůli invazi na Ukrajinu. Nětrebková koncertuje v USA, Gergijev v Itálii

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Reuters , The Wall Street Journal , Variety , OperaWire , The New York Times , RFE-RL , NPR , The Guardian , AP

To samé si ale nemyslí Navalná, vdova po ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném. Ten loni v únoru zemřel za nejasných okolností ve vězeňském zařízení za polárním kruhem. Podle ruských úřadů šlo o přirozenou smrt, pozůstalí a spolupracovníci opozičního lídra tvrdí, že byl zavražděn. Americké tajné služby podle zprávy listu The Wall Street Journal z loňského dubna dospěly k závěru, že vládce země Vladimir Putin pravděpodobně přímo nenařídil Navalného zabít.

Gergijev by měl v Itálii vystoupit se sólisty z petrohradského Mariinského divadla, které vede rovněž od devadesátých let. Orchestr této scény pod jeho vedením vystupoval rovněž na koncertech na podporu rodin ruských vojáků válčících proti Ukrajině.

V Palm Beach se nechtěli plést do politiky

Opera Palm Beach, která Anně Nětrebkové zajistila opětovný koncert v Americe, se rovněž chtěla ve spojení s ruskou pěvkyní politickým diskusím vyhnout. „Umělecké organizace by se neměly plést do politiky. Podle našeho názoru je naším posláním spojovat lidi a zkoumat to, co je v našem lidství univerzální,“ vzkázal generální ředitel scény James Barbato.

Web OperaWire upozorňuje na ironické pojítko mezi galavečerem v Palm Beach a Metropolitní operou. K podporovatelům společnosti provozující tuto produkci totiž patří Veronica Atkinsová a Frayda Lindemannová, které jinak působí ve vedení MET.

A jaká je naděje, že by i v Metropolitní opeře přestala být Anna Nětrebková personou non grata? Ředitel divadla loni prohlásil, že sopranistka může „hned zítra“ zpívat recitál, pokud by výtěžek věnovala ve prospěch Ukrajiny. Nětrebková podotkla, že návrat zváží – ale až současný šéf odejde.