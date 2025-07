Tuzemské zdravotnictví opět míří do deficitu, politici hledají lepší cestu

„Pokud by meziročně úhrady nestouply, tak by to znamenalo zhruba mínus deset miliard pro celý systém, to znamená pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu někde mezi šesti, sedmi miliardami,“ upozornil ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

„Pokud by se nepodařilo tento trend zvrátit, tak se skutečně dostaneme do situace, kdy pro rok 2026 možná a 2027 určitě by docházelo pravidelně ke zpoždění plateb za poskytnuté zdravotní služby,“ varoval prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.