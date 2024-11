Policejní „kybertým“ působí v každém kraji. Jeho postupy jsou tajné

„Už od prvního poškozeného by se měly zmapovat všechny cesty, jak finančních toků, tedy kam odešly peníze, tak i cesta, jak se k poškozenému doručila zpráva,“ sděluje vedoucí oddělení kybernetické kriminality z Jihomoravského kraje Stanislav Kovárník.

Třeba v Brně takto pracuje sedmnáct policistů. Jejich postupy jsou tajné. S pomocí speciálního softwaru a programátorských znalostí zjišťují třeba místo odeslání esemesky. Vše ale ztěžují přístroje na SIM karty.

„Dřív byl třeba jeden mobilní telefon a věděli jsme, kde je. Tady se otočí tisíce SIM karet během pár minut a to je strašně zavádějící. Než si na to zvykneme, než zanalyzujeme tisíce jednotlivých informací, tak je to složité,“ vysvětluje vedoucí jihomoravského policejního odboru analytiky Pavel Kvača.

Důležité jsou všechny stopy

I proto je v každém kraji podobný tým, který se kyberpodvodům věnuje. Jeho členové se pravidelně školí a komunikují s kolegy za hranicemi. „Objasněnost v těchto případech není vysoká. Je to dáno především tím, že organizované skupiny často působí ze zahraničí,“ uvádí mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Pro kriminalisty jsou důležité všechny stopy. Poškození lidé by proto měli případ co nejrychleji oznámit a podvodné zprávy z telefonu nemazat. „Pokud dojde ke vstupu do bankovnictví, tak (je třeba) kontaktovat banku. Každá minuta prodlení hraje ve prospěch útočníků,“ doplňuje Kovárník.

Základem je ale prevence. Aby kriminalisté nemuseli vyšetřování rozbíhat, doporučení je jednoduché – na žádné odkazy v esemeskách nebo e-mailech neklikat a nikam nezadávat podrobné údaje o internetovém bankovnictví.