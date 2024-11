Vyšší platy pro ústavní činitele vláda možná do konce roku neprosadí

Vládní koalice nemá jisté, že se jí do konce roku podaří prosadit zákon zvyšující výdělky ústavních činitelů. Jak zjistila Česká televize, poslanci začnou projednávat návrh na růst platů politiků, soudců a státních zástupců až 19. listopadu. Od příštího roku přitom nebude existovat žádné pravidlo, jak platy stanovit, protože to stávající zrušil Ústavní soud.

Vládní koalice by ráda ve sněmovně prosadila zákon zvyšující platy ústavních činitelů během jediného dne, v jediném čtení. To jí ale neumožní sněmovní opozice. Rychlé projednání zákona můžou vetovat buď dva sněmovní kluby nebo padesát členů dolní komory.

Místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka si myslí, že to bude nepochybně „na knop“. „Tady je důležité, že ten krok s ohledem na rozhodnutí soudu musíme udělat, aby bylo podle čeho ve výsledku vypočítávat platy ústavních činitelů a soudců,“ sdělil.

Záložním plánem koalice pro schválení zákona do konce roku bylo zkrátit lhůtu pro projednání mezi prvním a druhým čtením výrazně pod třicet dní. Jenže i to hodlá zablokovat hnutí ANO hlasy minimálně padesáti poslanců.

„Chceme zmrazit platy politiků. To znamená, že nemohou od nás počítat s žádnou tolerancí. Je to jejich zodpovědnost,“ podotkla předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Bude to velký problém, říká ústavní právník

Zákonodárci by tak návrh ve třetím čtení schvalovali nejdřív mezi vánočními svátky. Pak ho ještě musí projednat Senát a podepsat prezident. Když zákon nezačne platit do konce roku, bude to podle ústavního právníka Ondřeje Preusse velký problém. Ústavní soud totiž od 1. ledna zrušil klíčovou pasáž zákona, podle které stát ústavní činitele vyplácí.

„Pokud to nastane, tak jednak bude chaos a jednak patrně budou muset rozhodovat obecné soudy v konkrétních případech, kdyby někomu nebyla vyplacena odměna,“ popsal Preuss.