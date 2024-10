Mohlo by to být v rozporu s ústavou, říká o růstu platů politiků šéf soudců Vávra

Soudci v květnovém verdiktu zrušili část zákona, podle které stát snížil základnu pro výpočet platů soudců z trojnásobku na víc než 2,8násobek průměrné mzdy a nařídil vládě, aby výdělky doplatila.

Politici měli víc než čtyři měsíce na to, aby zákon změnili. Ve středu kabinet navrhl novelu, která počítá se stejným násobkem. „Je to jenom pár měsíců, kdy Ústavní soud řekl, že 2,8 a něco je protiústavní. (...) To by byl problém, protože pokud bychom měli vládu, která ani nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu, tak to už je ohrožení základů státu,“ míní Vávra.

Na riziko, že návrh může znovu zrušit Ústavní soud, upozorňují i někteří právníci. „Je velké riziko, že pokud se nějaký soudce ohradí, tak Ústavní soud znovu zasáhne a tu úpravu opět zruší,“ míní expert na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Preuss.