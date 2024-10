Jurečkův návrh na růst platů podpořil premiér

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po jednání tripartity novinářům řekl, že je vláda připravená dále vést diskusi, byť v úterý ke shodě nedošlo. „Neobávám se, že by to mělo jakkoli ohrozit sociální smír,“ uvedl. Doplnil, že nejde jen o platy ústavních činitelů, ale také o platy státních zástupců a soudců. „Nelze z toho vytrhávat jenom ten jeden segment, je potřeba vnímat nutnost toho řešení od 1. ledna jako celek,“ řekl.

Středula doufá, že vláda k navyšování platů ústavních činitelů přistoupí tak, jak doporučují odbory. „Myslíme si, že situace se má uklidnit a toto je jeden z mála způsobů, jak by se to uklidnit mohlo,“ řekl. Další postoj podle něj odbory řeknou až podle toho, jak dopadne středeční jednání kabinetu. Je podle něj neakceptovatelné, aby byl jiný růst pro ústavní činitele než pro zaměstnance.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že hnutí bude iniciovat svolání mimořádné schůze. „Chceme rozebírat, že už podruhé dáváme návrh na zmrazení platů ústavních činitelů,“ podotkla. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už v minulosti poukázal na to, že při každém rozmrazení pak nastává problém se skokovým navýšením, nejlepší by tedy bylo ponechat nastavený platový automat.

Jurečkův plán v úterý podpořil i premiér Petr Fiala (ODS). „Aby to bylo navázáno na průměrnou mzdu, což je šest nebo kolik procent. To mně připadá jako racionální řešení této opravdu těžké situace,“ míní Fiala.

Soudci se však obrátili na Ústavní soud, který konstatoval, že snížení jejich platů po trvalé změně koeficientu odporuje ústavnímu pořádku. Koeficient proto pro ně od příštího roku zrušil. Ministerstvo práce následně připravilo novelu, která upravuje podle soudního stanoviska pravidla pro všechny ústavní činitele. Ústavní soud v tiskové zprávě ale upozornil , že se ústavností snížení platů politiků nezabýval.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala ve vysílání ČT24 v souvislosti s platy státních zástupců uvedl, že sektor je podfinancovaný. „Ze všech pracovníků (na pražském státním zastupitelství, pozn.) máme 94 osob, které spadají do sedmé platové třídy, kde začínáme s hrubou mzdou, pokud nastoupí nový zaměstnanec, těsně nad 18 tisíci korunami. Doplácí se pak do základní zaručené mzdy a ta mzda pak neroste, proto my nemáme možnost zaměstnance motivovat,“ dodal Cimbala s tím, že obor je tak nekonkurenceschopný. Jde podle něj o kvalifikovanou činnost. „Nejsme schopni oslovit v podmínkách Prahy osoby, které by přišly, zaučily se a u nás pak dále vydržely.“