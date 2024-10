Platy ve veřejném sektoru vzrostou o 1400 korun

Zmínil, že čtvrteční jednání bylo věcné a korektní z obou stran. „Z obou stran jsem cítil, že máme zájem se dohodnout na dobrém řešení, které je přijatelné pro státní rozpočet,“ podotkl Fiala s tím, že navýšení tarifů nebude znamenat, že by někomu „sahali na osobní ohodnocení nebo tarifní složky mzdy.“ „Současně jde o rozhodnutí, které bude znamenat reálné navýšení pro ty, kteří mají platy v nízkých kategoriích,“ dodal.

U skupiny pět, která se týká pracovníků ve školství, ještě bude vláda s odbory jednat o tom, jak přesně se mzdové prostředky rozdělí, upřesnil. Středeční dohoda by neměla mít vliv na vyhlášenou stávku justičních odborů, týká se pracovníků, jejichž odborové svazy jsou zastoupeny v ČMKOS. „S justičními odbory budou jednání ještě vedena,“ podotkl Fiala.

Dohoda se týká platových skupin jedna až čtyři. „Bude výraznější procentuální navýšení u těch, kteří jsou nejhůř placení. V té nejnižší kategorii půjde o navýšení o 11,5 procenta a pak to samozřejmě bude odstupňované,“ uvedl Fiala.

Investice do lidí, říká o platech ve státní sféře Středula. Kalousek by propouštěl

Středula: Je to férová dohoda

„Ani jedna ze stran neodchází s absolutním vítězstvím, ale odcházíme s férovou dohodou, která může obě strany těšit,“ řekl Středula. Uvítal, že pro nejhůř placené státní zaměstnance bude dohoda znamenat růst platů o 11,5 procenta. „Věřím, že kolegové ve vyšších (platových) kategoriích přijmou i to, že je částka pro všechny stejná. To znamená, že nikdo nebude z těch, že by nedostali nic,“ dodal odborový předák.

Podle Fialy by dohoda mohla pomoci ke snížení napětí ve společnosti. „Jsme i domluveni, že se budeme obě strany víc snažit pozitivně ukazovat práci lidí, kteří pracují pro stát, aby bylo vidět, že i oni mají pro společnost velký význam,“ řekl Fiala.

Středula v této souvislosti připomněl práci zaměstnanců Českého hydrometeorologického ústavu, kteří dokázali předpovědět zářijové záplavy. Díky jejich práci se podle Středuly podařilo zachránit lidské životy i snížit povodňové škody.