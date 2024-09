ŽIVĚ: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok

Ministři SPOLU při příchodu na jednání upozorňovali, že schválení rozpočtu je nutné i kvůli zákonným lhůtám, vláda ho musí sněmovně poslat do konce září. Podle kuloárových informací by se ke změně letošního rozpočtu mohla sněmovna sejít už příští týden. „Zákon o státním rozpočtu jasně hovoří o lhůtě, kterou musí splnit vláda, není tu prostor pro odkládání,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Připomněl, že koalice rozpočet projednala ještě předtím, než Fiala rozhodl o odvolání Bartoše.

Výborný i ministr kultury Martin Baxa (ODS) vyjádřili spokojenost s tím, jaké jsou navržené rozpočty jejich ministerstev. Podle Výborného jsou zohledněny všechny sliby, které vláda dala zemědělským organizacím, jako je zvýšení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) nebo úprava národních dotací. Baxa připomněl, že ministerstvo kultury by mělo hospodařit s historicky nejvyšším rozpočtem, jeho výdaje by měly meziročně vzrůst zhruba o čtvrtinu na 21,3 miliardy korun.

Vláda by měla projednat také novelu letošního rozpočtu, jehož deficit by měl vzrůst o třicet miliard korun na 282 miliard korun. Peníze navíc půjdou do kapitoly všeobecná pokladní správa, odkud se budou následně uvolňovat podle toho, jaké škody bude nutné pokrýt. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že to považuje za nejvhodnější způsob, protože zatím není jasné, jak vysoké jsou škody v oblastech, za které jednotlivá ministerstva zodpovídají.