Stanjura: Rozpočet počítá s růstem objemu platů přes sedm procent

S tím, že objem platů státních zaměstnanců vzroste příští rok v průměru o víc než sedm procent, počítá návrh rozpočtu, který před pár dny zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda bude v září jednat o tom, kterým pracovníkům přidá výrazněji a kterým méně.

Jistých sedm procent navíc mají už v tuto chvíli učitelé. Kabinet jim musí podle zákona dorovnat příjmy na 130 procent průměrné mzdy z roku 2023.

„Celkový nárůst objemu platů rozepsaný do jednotlivých kapitol bude přes dvacet miliard. Je to něco přes sedm procent a je to víc, než kolik ukazuje makroekonomická prognóza, jak poroste objem platů a mezd v celé české ekonomice,“ sdělil před jednáním tripartity Stanjura.