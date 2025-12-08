Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings


8. 12. 2025Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Turecké aerolinky Pegasus Airlines podepsaly závaznou smlouvu za 154 milionů eur (3,8 miliardy korun) na koupi společnosti Smartwings patřící ČSA. Informuje o tom web Türkiye Today.

Podle Türkiye Today smlouvu podepsala společnost Prague City Air s.r.o., která je prodávajícím, a společností Unimex Group, a.s., která postupuje své pohledávky. Smlouva se vztahuje na celý základní kapitál, včetně vlastního kapitálu skupiny Smartwings Group i převzatých dluhů akcionářů.

V prohlášení se uvádí, že cena se ještě může změnit na základě podmínek definovaných ve smlouvě.

„Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících dvanácti měsíců. Společnost ČSA vlastní sto procent akcií Smartwings,“ uvedla v pondělí mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Prague City Air vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik.

Pegasus na síti X bez dalších podrobností oznámil, že podepsal dohodu o převzetí Smartwings a jejího akcionáře ČSA.

Zájem měl zřejmě i polský dopravce

Polská média dříve s odvoláním na své zdroje psala o tom, že o převzetí aerolinek Smartwings jedná polský dopravce LOT. Server Zdopravy.cz v pondělí s odkazem na deníky Rzeczpolita a Money.pl uvedl, že z prodeje Smartwings do rukou polského státního dopravce sešlo krátce před podpisem kontraktu, protože Pegasus majitelům Smartwings podle dřívějších nepotvrzených informací nabídl čtyřicet milionů eur (zhruba 969 milionů korun), tedy o deset milionů eur víc než LOT.

Smartwings působí na trhu dvacet osm let, dříve pod názvem Travel Service. Se čtyřiceti devíti letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do osmdesáti destinací, charterové lety a privátní lety.

Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní provozuje 124 letadel a v letošním roce si objednala sto letadel Boeing 737 MAX-10 s opcí na dalších sto letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo. Síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Pegasus i Smartwings jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Konec ČSA bolí, říká pilot zlaté éry
Airbus A319 ČSA

Výběr redakce

Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

08:43Aktualizovánopřed 20 mminutami
Místo deště přijde uprostřed týdne slunce a teplo

Místo deště přijde uprostřed týdne slunce a teplo

před 1 hhodinou
V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

V osadě Bedřiška začalo bourání domu, který dřív bránili aktivisté

06:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

02:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Mezi Thajskem a Kambodžou se rozhořely nové pohraniční střety

Mezi Thajskem a Kambodžou se rozhořely nové pohraniční střety

03:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Koupit dítěti chytrý telefon, či nikoliv? Klíčová je komunikace, míní experti

Koupit dítěti chytrý telefon, či nikoliv? Klíčová je komunikace, míní experti

před 2 hhodinami
Dálnice i železnice. Ministerstvo vykáže dvacítku staveb jako výdaje na obranu

Dálnice i železnice. Ministerstvo vykáže dvacítku staveb jako výdaje na obranu

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

Turecké aerolinky Pegasus Airlines podepsaly závaznou smlouvu za 154 milionů eur (3,8 miliardy korun) na koupi společnosti Smartwings patřící ČSA. Informuje o tom web Türkiye Today.
08:43Aktualizovánopřed 20 mminutami

Klasickým restauracím přebírají zákazníky fastfoody. A přibývá jich

Restauracím rychlého občerstvení se v tuzemsku daří a podle provozovatelů pokladních systémů přebírají část zákazníků tradičním podnikům. Zavedené řetězce rozšiřují síť svých poboček a přicházejí i nové značky, které jsou zaměřené i na zdravější stravování. Provozovatelé i analytici očekávají další růst fastfoodového sektoru. Lidé podle nich stále častěji vyhledávají rychlost, jednoduchost a moderní prostředí.
před 13 hhodinami

EK by mohla brzy představit zmírnění zákazu spalovacích motorů, píše Reuters

Evropská komise by mohla 16. prosince zveřejnit balíček opatření na podporu automobilového průmyslu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Jeho součástí by měla být i mírnější verze plánovaného zákazu spalovacích motorů od roku 2035.
před 17 hhodinami

Lyžování v Itálii se tuto zimu kvůli olympiádě citelně prodraží

V tuzemsku roste zájem o lyžování v Alpách. Letos se tam chystá o desetinu Čechů víc než loni, vyplývá z dat cestovních kanceláří a rezervačních platforem. Tuto sezonu si ale lyžaři budou muset připlatit. V době zimní olympiády, která v Itálii začíná 6. února, se v tamních střediscích zvýší ceny až na pětinásobky. Kvůli tomu se zvedá zájem i o menší lyžařské areály – a to i v sousedním Rakousku nebo ve Francii.
před 19 hhodinami

Čeští vědci by si měli více věřit, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

České start-upy i zavedené společnosti vyvíjejí špičkové technologie, se kterými jsou úspěšné v tuzemsku i na mezinárodním poli. Stát se je snaží motivovat přímo prostřednictvím různých dotací, ale i nepřímo skrze daňové odpočty na výzkum a vývoj. Navzdory tomu se česká ekonomika v takzvaném indexu inovativnosti spíše propadá. O příčinách poklesu a možnostech zlepšení v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali výzkumnice z Technické univerzity Liberec Markéta Hujerová, výkonná ředitelka Czechitas Senta Čermáková a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Debatou provázely Vanda Kofroňová a Tereza Gleichová.
před 20 hhodinami

Šest zemí včetně Česka vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035

Představitelé Itálie, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska vyzývají Evropskou unii, aby od roku 2035 nezakazovala hybridní automobily. Požadují rovněž zařazení biopaliv mezi paliva s nulovými emisemi. Informovala o tom v pátek agentura ANSA s odvoláním na dopis, který podle ní podepsal mimo jiné český premiér v demisi Petr Fiala (ODS).
5. 12. 2025

ČSÚ: Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta

Maloobchodní tržby v Česku v říjnu opět meziročně vzrostly, bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel se zvýšily o 2,8 procenta. V září to bylo po revizi rovněž o 2,8 procenta. Meziměsíčně tržby v říjnu stouply o 0,4 procenta. Data na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
5. 12. 2025

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun). Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros. a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
5. 12. 2025Aktualizováno5. 12. 2025
Načítání...