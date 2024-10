Evropské aerolinky prohrávají s čínskou konkurencí. Chtějí pomoc od Bruselu

Evropská unie po zahájení plnohodnotné agrese proti Ukrajině uzavřela svůj vzdušný prostor pro ruské společnosti. Moskva reagovala obdobně, aerolinky z EU tedy nesmějí létat přes Rusko. Evropské firmy nyní chtějí zajistit rovné podmínky, aby se Rusku museli vyhnout všichni, kdo přistávají v EU.

Stroj čínských aerolinek letí z Paříže do Pekingu devět hodin a sedm minut. Francouzský konkurent má stejný start i cíl, jen je jeho let kvůli jiné trase o více než dvě hodiny delší. Delší spoj se přitom prodraží – jde o palivo a poplatky, které musejí aerolinky platit státům za cestu vzduchem. Náklady evropských dopravců na cestách do Asie proto bývají vyšší až o pětinu.

„Navíc orgány Evropské unie zvyšují požadavky na ekologičnost provozu, jako je využívání drahého nízkoemisního paliva či systém emisních povolenek. K tomu máme uzavřený ruský vzdušný prostor,“ vypočítává výkonný ředitel společnosti Letuska.cz Josef Trejbal.