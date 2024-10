Konec ČSA bolí, říká pilot zlaté éry

V sobotu po 101 letech skončí existence Českých aerolinií, z Paříže do Prahy poletí poslední letadlo s kódem OK. „Bolí to, protože jsem u ČSA prožil asi čtyřicet let,“ konstatoval v 90' ČT24 bývalý kapitán aerolinií Miloš Kvapil. Své roky u ČSA označil za „fantastickou dobu“. Na poslední let se podívat nepůjde, nemá to podle něj smysl.

Od neděle bude letový provoz stávajících linek zajišťovat společnost Smartwings. Poslední spoj s označením OK767 vyletí z pařížského letiště Charlese de Gaulla do Prahy v sobotu ve 20:15. Předcházet mu bude let opačným směrem s označením OK766. Oba lety by měl obsloužit Airbus A320 v barvách ČSA. „Bolí to, protože jsem u ČSA prožil asi čtyřicet let,“ uvedl Kvapil. „Byla to fantastická doba, i za komunismu. Létali jsme po světě, dělali jsme zázraky na nebi,“ vzpomíná pilot, kterého lidé z oboru označují za „ikonu létání“ a který napsal knihu Dálkovky – Zlatá éra ČSA.

Na poslední přílet letadla s označením OK se podívat nepůjde. „Radši ne. Jestli to bude v televizi, tak se na to podívám tam. Už to nemá smysl, být tam a koukat na to. Je na co vzpomínat, hodně jsem toho prožil, mám spoustu přátel – u toho zůstanu,“ konstatoval. Stát se v sedmdesátých letech, kdy Kvapil začínal, pilotem českých aerolinek bylo podle něj velmi obtížné. „Řekli mi, že mám sice hodiny nalétané, ale musím být straník, Slovák nebo voják. To jsem nebyl, tak mě nevzali. Ale asi za půl roku potřebovali piloty, (...) tak jsem nastoupil,“ popsal. Mezi jeho pasažéry patřil i papež Jan Pavel II. To, že jej mohl dopravit do Říma, je prý Kvapilovou nejsilnější vzpomínkou.

Dopravní novinář: Je zázrak, že ČSA přežily tak dlouho Podle redaktora portálu Zdopravy.cz Jana Sůry je „zázrakem“, že poslední let ČSA nadejde až v sobotu. „Někdy roku 2009 poprvé vyplynula na povrch obří ztráta, kterou s sebou dopravce nesl,“ poznamenal s tím, že ještě dalších patnáct let ale dokázal přežít. Za koncem dopravce podle Sůry stojí „objektivní důvody“ i manažerská selhání. Letecká doprava za posledních dvacet let podle něj prošla zásadními změnami. „Je to nástup nízkonákladových leteckých společností i nástup společností z oblasti Perského zálivu v dálkové dopravě,“ vyjmenoval Sůra.