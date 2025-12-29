Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí


Zdroj: ČTK, BBC, CNN, NBC News

Nejméně třináct lidí zahynulo a dalších skoro sto utrpělo zranění při vykolejení vlaku v jihomexickém státě Oaxaca, informovala v noci na pondělí agentura AFP. Vlak, který jel mezi Mexickým zálivem a Tichým oceánem, přepravoval podle BBC 241 cestujících a devět členů posádky. Nehoda se stala mezi městy Chívela a Nizanda.

„Z nehody vyvázlo 139 lidí, 98 utrpělo zranění a bohužel 13 přišlo o život,“ citovala agentura Reuters prohlášení mexického námořnictva, které železniční linku provozuje. Ve svém prohlášení námořnictvo podle CNN také informovalo, že 36 lidí potřebovalo nemocniční ošetření a zbytek utrpěl lehká zranění. Na místo byly vyslány stovky příslušníků námořnictva a záchranných vozidel.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová podle BBC sdělila, že pět zraněných je ve vážném stavu. Na sociální síti X také uvedla, že pověřila ministra námořnictva a náměstka ministra vnitra pro lidská práva, „aby se na místo dostavili a osobně se postarali o rodiny“.

Vlak Interoceanic, který spojuje tichomořský přístav Salina Cruz s Coatzacoalcos na pobřeží Mexického zálivu, měl dvě lokomotivy a čtyři osobní vozy, sdělilo mexické námořnictvo. Linka byla slavnostně otevřena před dvěma lety s cílem podpořit ekonomiku regionu, připomněla BBC. Za iniciativou stál tehdejší prezident Andrés Manuel López Obrador.

Železniční doprava je součástí širšího úsilí o rozvoj infrastruktury v oblasti Tehuantepecké šíje, úzkého úseku pevniny mezi Tichým oceánem a Mexickým zálivem, vysvětlil web NBC News s tím, že mexická vláda plánuje šíji proměnit ve strategický koridor pro mezinárodní obchod s přístavy a železničními tratěmi s cílem propojit Atlantský a Tichý oceán.

