„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Čína rozšiřuje obchod
Zdroj: ČT24

Na ostrově Chaj-nan už druhým týdnem funguje největší přístav volného obchodu v Číně. Původně turistická provincie se proměnila ve výrobní a logistickou základnu. Nulová cla a citelné daňové úlevy mají přilákat nové zahraniční investice. Komunistická vláda v Pekingu to prezentuje jako ukázku své podpory neomezeného byznysu. Zároveň ale zdůrazňuje, že nic nesmí ohrozit národní bezpečnost.

Ostrovu se říká čínská Havaj. Je nejjižnější čínskou provincií, zároveň největší ekonomickou zónou a jediným přístavem volného obchodu v pevninské Číně.

„Máme velmi dobrý přístav a ústřední vláda nám umožnila stát se novým mezinárodním námořním logistickým uzlem. To dává Chaj-nanu příležitost propojit se se světem,“ popisuje hlavní plánovač ze Správního výboru rozvojové zóny Jang-pchu Lin Kuang-ming.

Čína si navzdory zpomalující ekonomice dala ambiciózní cíl růstu
Všečínské shromáždění lidových zástupců

Zatím se ekonomika opírá o turistiku a bezcelní nákupy. V místě jsou plážová letoviska pro střední vrstvu i podmořské apartmá za 300 tisíc korun na noc. Chaj-nan nezůstává jen u pláží, má velké ambice. Do deseti let se chce stát vzorem otevřené ekonomiky v Číně a postupně se vypracovat na přístav světové úrovně.

Zahraničním firmám slibuje úspory a méně papírování. Materiál a technologie mohou dovézt bez cla, a pokud při zpracování vznikne aspoň třicetiprocentní přidaná hodnota, hotový výrobek smí bez cla dál na pevninu.

Nízké náklady a cla

„Nejdůležitější jsou náklady. V mezinárodním kontextu je tlak na jejich růst značný,“ podotýká generální ředitel Finančního odboru provinční vlády Chaj-nanu Cchaj Čchiang. „Celní systém na Chaj-nanu je umožňuje snižovat a rozvíjet klíčová odvětví,“ dodává.

Ostrov chce přitáhnout pokročilou výrobu – mimo jiné kolem vesmírného programu a údržby letadel. Zahraničních klientů na této servisní základně přibývá, jsou hlavně z jihovýchodní Asie a Blízkého východu.

Trh zaplavuje levné zboží z Číny, může být zdravotně závadné
Balíčky s čínským zbožím z obchodu Shein

„Díky autonomnímu systému na Chaj-nanu přistává více letadel, která létají dál na pevninu. Místní letecký průmysl se tak rychle rozvíjí,“ vyjmenovala generální manažerka společnosti Haikou Airport Aircraft Maintenance Engineering Wang Chaj-jie.

Na ostrově funguje i první plně německá univerzita v pevninské Číně zaměřená na technické a ekonomické obory. Smyslem je vychovat absolventy pro tamější německé firmy. „Úzce spolupracujeme s podniky v Severním Porýní-Vestfálsku kolem Bielefeldu,“ popsala viceprezidentka pro mezinárodní záležitosti z Hainan Bielefeld University of Applied Sciences Judith Peltzová.

Čína dává miliardy do vývoje AI, aby dostihla USA
Čína dává miliardy na výzkum AI

„Je tam mnoho firem s vazbami na Čínu, které potřebují zaměstnance připravené pracovat okamžitě po nástupu a kteří rozumí Německu a kulturním odlišnostem,“ dodává Peltzová.

Budoucnost ukáže, jestli se z ostrova stane skutečný motor obchodu a výroby s vysokou přidanou hodnotou, nebo jen další experiment závislý na turistice a investičních pobídkách.

Německé ekonomice se nadále nedaří. Drtí ji americká cla i chybějící čínské čipy
Ilustrační foto

Výběr redakce

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj

před 2 mminutami
V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté

V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté

před 17 mminutami
„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly

„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly

před 1 hhodinou
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

03:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí

Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí

před 2 hhodinami
Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

před 3 hhodinami
V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

06:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj

Chystaný plán možného zastavení ruské války na Ukrajině podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu patnácti let. Zelenskyj amerického prezidenta Donalda Trumpa požádal o bezpečnostní záruky až na padesát let. Ukrajinský prezident také vyjádřil názor, že plán by měly podepsat Ukrajina, USA, Rusko i Evropa.
před 2 mminutami

V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté

Při zásahu proti údajným členům teroristické organizace Islámský stát (IS) zemřeli v Turecku tři policisté a dalších devět jich bylo zraněno. Při operaci bylo také zabito šest podezřelých, oznámil dle agentur Reuters a Anadolu turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya.
před 17 mminutami

V cestě k zastavení ruské války na Ukrajině nastal pokrok, míní von der Leyenová

Na jednání prezidenta USA Donalda Trumpa s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským o podmínkách možného zastavení ruské války proti Ukrajině nastal pokrok, uvedla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Trump, Zelenskyj i francouzský prezident Emmanuel Macron zmínili posun v otázce bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou Ukrajinu.
00:42Aktualizovánopřed 27 mminutami

„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly

Na ostrově Chaj-nan už druhým týdnem funguje největší přístav volného obchodu v Číně. Původně turistická provincie se proměnila ve výrobní a logistickou základnu. Nulová cla a citelné daňové úlevy mají přilákat nové zahraniční investice. Komunistická vláda v Pekingu to prezentuje jako ukázku své podpory neomezeného byznysu. Zároveň ale zdůrazňuje, že nic nesmí ohrozit národní bezpečnost.
před 1 hhodinou

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Čína varovala spojence Tchaj-wanu před „vměšováním“. Tchajwanská prezidentská kancelář naopak vyzvala Čínu k „racionálnímu jednání, zdrženlivosti a okamžitému ukončení nezodpovědných provokací“. Tchajwanský premiér Čuo Žung-taj cvičení odsoudil a vyzval Peking k jeho ukončení.
03:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí

Nejméně třináct lidí zahynulo a dalších skoro sto utrpělo zranění při vykolejení vlaku v jihomexickém státě Oaxaca, informovala v noci na pondělí agentura AFP. Vlak, který jel mezi Mexickým zálivem a Tichým oceánem, přepravoval podle BBC 241 cestujících a devět členů posádky. Nehoda se stala mezi městy Chívela a Nizanda.
před 2 hhodinami

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Napříč Srbskem vyrostlo pět set petičních stánků. Studentské hnutí odporu je postavilo v celkem padesáti městech, od kroku si slibuje zisk co největší podpory pro vypsání předčasných voleb. Mladí – a spolu s nimi ti, které dokázali přesvědčit – protestují od loňského listopadu proti korupci a nepotismu vlády Aleksandara Vučiče. Ten nejdřív jako premiér a nyní jako prezident stojí v čele země jedenáct let.
před 3 hhodinami

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

Po sečtení 99 procent odevzdaných hlasů zvítězila v kosovských parlamentních volbách strana Sebeurčení dosavadního premiéra Albina Kurtiho. Ten už prohlásil, že „urychleně sestaví novou vládu“. Podle dosavadních výsledků získal podporu 49,3 procenta voličů. Agentura Reuters podotýká, že výsledky voleb signalizují možný konec roční patové situace, která paralyzovala tamní parlament a zpozdila i mezinárodní financování země.
06:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...