Trh zaplavuje levné zboží z Číny, může být zdravotně závadné

Evropský trh zaplavuje levné zboží z čínských e-shopů, což představuje problém pro české podnikatele i spotřebitele. Některé výrobky nesplňují zdejší normy a mohou být zdravotně závadné. Kontroly celníci provádějí jen namátkově. Například u bižuterie našli za poslední rok nesrovnalosti v desetině vzorků.
Čínské zboží za pár desítek, maximálně stovek korun, je lehce dostupné skrze webové stránky či mobilní aplikace. Z on-line tržiště putuje přímo do rukou objednávajícího. Někdy ale končí v laboratoři celníků. Třeba bižuterii kontrolují pomocí šperkařského rentgenu. Přístroj ukáže, jaké látky jednotlivé korálky obsahují a zda nepřekračují stanovené limity.
Za poslední rok v celně technické laboratoři zkontrolovali asi stovku vzorků bižuterie, jestli neobsahuje těžké kovy. Zvýšené hodnoty naměřili asi v desetině případů. Některé látky mohou po požití způsobit vážné potíže, což je nebezpečné zejména pro děti.
„Olovo je neurotoxické, čili může dojít k poškození nervového systému. Je také reprotoxické, čili poškozuje systémy rozmnožování. U kadmia (...), to je klasifikovaný karcinogen. Z hlediska kontaktu s pokožkou je zejména nikl velmi silný kontaktní alergen,“ vyjmenovala Dagmar Jílová z Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti Státního zdravotního ústavu.
Celníci nekontrolují vše
Objem zásilek ze třetích zemí výrazně roste. Jen za posledních sedm měsíců si Češi objednali téměř dvojnásobek balíků co za celý předchozí rok. „Celní správa není schopná zkontrolovat veškeré množství zásilek, protože ten objem je opravdu velký. Takže kontrolujeme tam, kde máme podezření,“ vysvětlila mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová.
Ministerstvo životního prostředí rovněž upozorňuje na environmentální hledisko. „Denně proudí do Evropy miliony takových zásilek a s tím tuny odpadu. Dvanáct milionů balíků denně do Evropy. Průměrně osmdesát gramů obalu na jednu zásilku. To je 960 tun obalu každý den,“ upozornil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
V neposlední řadě tu je i hledisko etické. Britská veřejnoprávní stanice BBC zjistila, že někteří pracovníci jednoho z módních gigantů tráví v továrnách přes 75 hodin týdně, což je v rozporu s čínskými zákony. V minulosti se objevovaly také zprávy o zapojení dětí do výroby.