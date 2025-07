Čínská Temu podle EK dost nebrání prodeji nelegálních produktů, hrozí jí pokuta

Čínský internetový prodejce Temu porušuje pravidla Evropské unie, protože nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji nelegálních produktů na své platformě. V předběžném závěru vyšetřování to v pondělí uvedla Evropská komise (EK). Pokud se zjištění potvrdí, mohla by Temu dostat pokutu až šest procent z globálního ročního obratu. Společnost ještě může na závěry vyšetřování v příštích týdnech reagovat, přesnou lhůtu ale Komise neuvedla.

Pokud budou předběžné závěry EK nakonec potvrzeny, bude to znamenat, že Temu porušuje pravidla stanovená v nařízení o digitálních službách (DSA). To by znamenalo pokutu až šest procent z celosvětového ročního obratu a firma by musela přijmout opatření k nápravě. Temu je soukromý podnik a výsledky hospodaření nezveřejňuje.

Mluvčí firmy podle agentury Reuters sdělil, že společnost bude i nadále plně spolupracovat s Komisí.

Společnost je podezřelá i z porušování dalších pravidel

Zjištění EK se týkají pouze jedné části širšího vyšetřování, které Komise vůči firmě Temu vede. Čínská společnost je rovněž podezřelá z porušování dalších unijních pravidel týkajících se používání návykových designových prvků, nedostatečné transparentnosti doporučovacích systémů nebo omezování přístupu k datům pro výzkumníky.

Mateřskou společností Temu je firma PDD Holdings a s jejími akciemi se obchoduje na burze. Podnik za finanční rok 2024 podle své výsledkové zprávy získal na výnosech přibližně 54 miliard amerických dolarů (1,1 bilionu korun). Není ale jasné, jak velká část z toho připadá konkrétně na Temu.