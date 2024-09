Platby za státní pojištěnce stoupnou o tři miliardy, rozhodl kabinet

Státními pojištěnci jsou děti, senioři či nezaměstnaní. Částka, kterou stát platí do systému veřejného zdravotního pojištění, se za deset let ztrojnásobila. Přesto nepokrývá náklady, které tito pojištěnci čerpají, dorovnávané jsou tak z vyšších plateb zaměstnanců, zaměstnavatelů či podnikatelů. „Meziročně půjde o navýšení o dvě procenta, rozdíl tak bude 3,1 miliardy korun,“ ujasnil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Celkově tvoří podíl státu na příjmech veřejných zdravotních pojišťoven necelou třetinu. Příjmy veřejného zdravotního pojištění rostou spolu s ekonomikou, letos jsou plánované na 502,6 miliardy korun. Pojistné zaměstnanců se odvíjí od výše jejich platů. Přímo na zdravotní služby má letos jít 498,3 miliardy korun, z toho asi 281 miliard korun do lůžkové a 135 miliard korun do ambulantní péče.

Rada vlády pro veřejné zdraví

Co se týče Rady vlády pro veřejné zdraví, ta se zaměří na podporu zdravého životního stylu, prevenci nemocí a sledování zdravotních rizik. Poprvé se sejde na podzim. „Je to součást připravované restrukturalizace veřejného zdraví v Česku,“ řekl Rakušan (STAN). Požadavek na zřízení rady podle něj vychází i z EU a Světové zdravotnické organizace (WHO). „Jsme jedním z prvních států, který tuto radu ustanovil, což nám dává i konkurenční výhodu v rámci potenciálních projektů, které by se mohly České republiky týkat,“ dodal.

„Prevence, veřejné zdraví a zdravý životní styl není něco, co řeší pouze ministerstvo zdravotnictví. Jde o multidisciplinární problematiku, a pokud má být podpora veřejného zdraví skutečně efektivní, je nezbytné vtáhnout více do hry i další resorty, samosprávu, průmysl a další aktéry,“ podotkl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Předsedou rady bude ministr zdravotnictví, místopředsedkyní hlavní hygienička. Právě nová šéfka této sekce na ministerstvu, dosavadní ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková, o vznik tohoto orgánu usilovala.