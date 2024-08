VZP testuje platby nemocnicím podle kvality péče. Hodnotí ji přímo pacienti

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v prvních nemocnicích testuje nový způsob plateb za péči. Jejich výši ovlivní i to, jak pacienti hodnotí svůj stav před výkonem a po něm. Pokud by například bylo nutné po dvou letech opakovat výměnu velkého kloubu, mohlo by zařízení o peníze přijít úplně. Zatím se pilotní projekt využívá v ortopedii a kardiologii.

Dle hodnocení pacientů bonusy nebo penále

Rovnou v pacientčině léčebném plánu stanovuje i cílový stav. „Aspoň o dva stupně by se to mohlo zlepšit, takže bych dala po čtyřech bodech,“ předpokládá zdravotnice.

Zákrok lékaři provedou pomocí katetru zavedeného skrze cévu ve stehnu do srdce. Krátkým elektrickým pulsem rozruší srdeční arytmii, aniž by poškodili buňky a okolní nervy. Následky by tak měly být co nejmenší a zlepšení trvalejší. Lékaři navíc u této technologie dokáží dobře předpovídat, nakolik se potíže zmírní.

Stejné je to i u výměny velkých kloubů. Právě proto pojišťovna testuje nový typ úhrad na těchto zákrocích, zatím jen v pěti zařízeních.