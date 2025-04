Na handbiku až do Kyrgyzstánu. Cesta Čechů upozorňuje na téma poškození míchy

Události, komentáře: Na handbiku z Česka do Kyrgyzstánu

Expedici přes dvanáct států na handbiku od března do srpna podniká vozíčkář Aleš Černohous spolu s cestovatelkou a sportovkyní Šárkou Jelínkovou, která jej doprovází na kole. Jejich plán zní projet napříč Evropou a Asií až do Kyrgyzstánu. Chtějí upozornit na problematiku poškození míchy a na to, že si s ní lékařská věda stále neví dobře rady. „Reagují na nás hlavně řidiči. Troubí a mávají. Občas se s námi chtějí fotit,“ popisuje pozitivní reakce z cesty Černohous.