Nemocnice a pojišťovny se přou o úhrady za péči o bezdomovce

Dva miliony korun odmítá zaplatit pojišťovna pražské nemocnici za péči o lidi bez domova. Takové spory přitom nejsou ojedinělé. Pacienti totiž spadají na sociálně-zdravotní pomezí. V Poslanecké sněmovně je zákon, který by měl situaci zlepšit.

V pražské Nemocnici sv. Kříže Žižkov lidi bez domova často léčí na oddělení dlouhodobé intenzivní péče, lůžkové i ambulantní části. „Pán u nás ležel s covidem, pak se zjistilo, že má rakovinové onemocnění. Byl bezdomovec bez zázemí a bez příjmů, ale pojištěný. Podařilo se nám ho přesunout do sociálního zařízení,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Krajník. Ze zařízení prý ale muže za měsíc vrátili s tím, že péči o něj nezvládají. Muž v nemocnici po třech letech zemřel.

„Je obecně trend, aby pacienti co nejméně trávili čas v nemocnici. U osob bez domova je to komplikace. V padesáti procentech případů se daří nějakým způsobem člověka zajistit,“ řekla lékařka z Armády spásy Andrea Pekárková. Starají se o ně v pražském domově Přístav. Kapacity ale mají plné.

Představitelé pojišťovny zároveň dodávají, že pacient měl být přeložen do domácí péče nebo sociální služby. Nemocnice prý podala desítky žádostí, nikde pro něj místo nenašli. „Nebráníme se tomu, pokud nám někdo řekne: Pošlete ho sem. Ale odmítáme platit účty za to, že pacient nepřešel na zařízení, které neexistuje,“ zdůraznil Krajník.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by měl pomoci zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který je ve sněmovně. „Aby mu byly obě tyto složky zajištěny – ne že leží ve zdravotnickém zařízení, kde mu poskytnu špičkovou péči, ale jeho sociální potřeby zdaleka nejsou řešeny. Někdy ten klient je do měsíce převážen tu ze sociálního zařízení do zdravotnického a zpátky a hraje se nesystémový a špatný ping-pong,“ upozornil.

Nemocnice na pražském Žižkově chce s pojišťovnou dál jednat. Stále věří v domluvu.